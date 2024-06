Europee, Rosso (Fdi): “In Liguria conterà il candidato presidente”. Sansa: “Boom AVS ottimo segnale”

Liguria. Da una parte la gioia per un risultato storico in Liguria, il 26,77% per Fratelli d’Italia. Dall’altra il rammarico per Stefano Balleari che non riuscirà a entrare in Parlamento nonostante le quasi 15mila preferenze conquistate nel Nord Ovest. “Mi spiace per la Liguria che non avrà neanche un eurodeputato di centrodestra in un momento in cui siamo al governo del Paese – riflette il coordinatore regionale e deputato Matteo Rosso -. Purtroppo non è bastato per superare i candidati lombardi e piemontesi”.

Nessuno nega, nemmeno dall’ala destra della coalizione, che l’inchiesta su Giovanni Toti abbia avuto un suo peso: “Non tanto sul voto complessivo ma sulle preferenze – ragiona Rosso -. A noi è mancato il voto legato a un mondo vicino al presidente che in questo momento magari non è andato alle urne. Alcuni consiglieri e assessori che potevano darci una mano legittimamente e comprensibilmente si sono fatti da parte. Abbiamo provato in tutti i modi a convogliare i voti del Nord Ovest su Balleari, ma ci dicevano tutti che la Liguria è troppo piccola, mentre i lombardi che venivano in Liguria riuscivano a prendere voti”.

Fratelli d’Italia è primo partito in Liguria, tallonato a brevissima distanza dal Pd che ha riconquistato il primato in città come Genova e La Spezia. Le due ipotetiche coalizioni risultano in sostanziale parità. Ma se si votasse domani per le regionali come andrebbe a finire? “C’è una sorta di equità, la differenza secondo me la farà il candidato presidente di una o dell’altra parte – è la previsione di Rosso -. Conta la fiducia alla persona, ai singoli, altrimenti non varrebbero nulla le liste civiche”. Il rischio però è che vengano marginalizzati i partiti, com’è accaduto negli ultimi anni con lo stesso Toti: “È così, d’altronde è un meccanismo storico a livello amministrativo, quello che conta è il candidato. Basta guardare a Cirio. In Sardegna, l’unica regione in cui il candidato presidente non ha avuto quell’appeal, abbiamo perso”.

Insomma, nel centrodestra (a partire dal leghista Rixi) nessuno fa mistero che i ragionamenti sul successore di Toti siano già in corso. “È una valutazione che facevamo indipendentemente dall’inchiesta – puntualizza il leader di Fdi in Liguria – perché sul terzo mandato non c’era certezza”. Chiaro, però, che il caso giudiziario abbia impresso un’accelerata. I partiti ora aspettano le mosse di Toti (e ancora prima del Tribunale, che dovrà decidere sull’istanza di revoca degli arresti domiciliari) per potersi organizzare e sciogliere i primi nodi.

Uno su tutti: meglio un civico o un politico? “Mi porrò il problema quando capirò se si voterà a novembre, a marzo o alla scadenza naturale della legislatura, ad oggi non ne ho la più pallida idea – continua Rosso -. Fare il presidente comporta un sacrificio di vita privata e lavorativa enorme. Trovare un buon professionista con una solidità economica che voglia occuparsi della cosa pubblica non è facile. L’importante è che sia una persona a modo, garbata, gentile, non qualcuno che vola alto. Lo dimostra Giorgia e credo di dimostrarlo anche io”. Decisioni che comunque saranno prese tutte a livello nazionale dal triangolo ristretto Meloni-Salvini-Tajani.

In ogni caso, salvo nuove elezioni, non sembra che cambieranno equilibri a breve termine, nemmeno all’interno della giunta regionale: “Assolutamente no – replica Rosso -. Non credo ci sia bisogno di rivendicare nulla, magari avremo più forza nel dare consigli ma rimarremo coerenti. Nessuna rivendicazione e nessun atto di forza. La politica è come le montagne russe: io ho toccato il fondo quando ero stato sospeso, oggi sono più forte ma mantengo l’umiltà di prima”.

Questo, invece, il commento dei consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi sui risultati delle elezioni europee: “In un quadro difficile con l’Europa sempre più a destra, l’Italia (ancora) innamorata della Meloni e l’astensionismo molto alto, il boom di Alleanza Verdi Sinistra è un segnale di speranza e la conferma della credibilità di una proposta che mette insieme ambiente, lavoro, salute. Insomma, presente e futuro, mettendo al centro l’uguaglianza. La sinistra finalmente c’è e supera il 30% sommando il 24% del Pd della Schlein con il 6,7% di Avs”.

“La Liguria si dimostra, ancora una volta, un territorio davvero interessato alla sinistra ambientalista e impegnata sui temi del lavoro. Qui da noi Alleanza Verdi Sinistra ha preso il 7,6%, che sale addirittura al 9,6% a Genova, davanti a Lega e Forza Italia: a conferma del trend che vede Avs a ottimi livelli in tutte le grandi città italiane – sottolineano Sansa, Candia e Centi -. In campagna elettorale abbiamo ripetuto molte volte che l’obiettivo non doveva essere accontentarsi dello sbarramento del 4% ma puntare a diventare una forza decisiva superando il 10%. Questo ci chiedono le persone, soprattutto i giovani. È un bisogno e una speranza. A Genova siamo arrivati ad un passo dal 10%, ripartiamo da questo bel risultato”.

“La lista Avs è andata benissimo tra i giovani under 30 e ha sbancato il voto dei fuori sede raggiungendo il 40% – evidenziano i consiglieri della Lista Sansa -. Oggi più che mai siamo felici di aver contribuito a questo risultato, come rete civica che dalle elezioni Politiche del 2022 sostiene e ha aiutato a crescere il progetto di Alleanza Verdi Sinistra. Un risultato maturato anche grazie alla scelta di presentare candidati capaci, credibili, gente nuova nello spirito e con una storia alle spalle. Non è mai banale mettere insieme candidati politici con attivisti capaci di portare decine di migliaia di voti: per questo dobbiamo fare i complimenti a Europa Verde e Sinistra Italiana”.

“Dopo questo bel risultato ora abbiamo una grande occasione: proporre una visione nuova e più giusta, che non si basi soltanto sulla difesa dell’ambiente ma che faccia vivere meglio tutti – concludono Sansa, Candia e Centi -. Una proposta che abbia radici in un passato di impegno ma faccia crescere i suoi rami nel futuro. Queste elezioni ci hanno insegnato che non si vota soltanto con la rabbia, ma anche con la speranza. Ne abbiamo bisogno in Europa, in Italia e soprattutto in Liguria per archiviare definitivamente l’esperienza del ‘sistema Toti’ e della politica di centrodestra”.