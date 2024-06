Europee, Natale (Pd): “In Liguria il centrodestra non è più maggioranza, non si può sequestrare politicamente una regione” “

Genova. Il risultato delle europee “è la testimonianza che il centrodestra non è più maggioranza in Liguria, essendo passato dal 54% delle regionali al 44% di oggi. È un dato che dovrebbe farli ragionare e prendere atto che non si può sequestrare politicamente una regione, si deve andare allo scioglimento del consiglio e indire nuove elezioni“. Il segretario regionale Davide Natale cavalca il successo del Pd, che attribuisce anche al “grandissimo lavoro” di Elly Schlein, e torna all’attacco contro la giunta Toti proprio nel giorno in cui viene presentata l’istanza di revoca degli arresti domiciliari che, se accolta, potrebbe riabilitare il presidente.

“Ci sono problemi che chiedono di avere una giunta, qualunque essa sia, in grado di affrontare in maniera netta e chiara i problemi che ci sono – sottolinea Natale -. Bisogna chiarire se ci si vuole occupare dei problemi dei cittadini liguri e delle imprese o se invece si attende che passi la buriana giudiziaria. Ma qua c’è un problema politico, non giudiziario”. Il futuro della giunta regionale, oggi guidata da Alessandro Piana ad interim, si deciderà forse nelle prossime settimane, quando Toti incontrerà i leader del centrodestra, quelli che ad oggi hanno il pallino in mano. “Trovo scandaloso che una regione sia appesa alle decisioni di pochi, ma non mi meraviglia perché il centrodestra non ha mai voluto bene a questa regione e continua a dimostrarlo”.

In ogni caso, passati anche gli eventuali ballottaggi delle comunali, il centrosinistra inizierà a organizzarsi per costruire un’alleanza e partorire una candidatura per le prossime regionali. La geometria del “campo” avrà la sua importanza: tenendo dentro sia M5s sia Azione, oggi i progressisti sarebbero la maggioranza relativa. “Campo larghissimo? Io ho sempre parlato di un campo del buonsenso – precisa Natale – ragionando con tutti quelli che sono delusi dalle politiche del centrodestra: 150mila liguri che rinunciano a curarsi, i redditi più bassi del Nord Ovest, il Pil più basso del Nord Ovest sono temi su cui discutere per costruire non solo un’alleanza partitica che si allarghi oltre il consiglio regionale, ma anche col mondo del lavoro, delle imprese, delle associazioni che vogliono costruire una società diversa”.

La crescita del Pd e il calo del M5s possono accentuare i rapporti di forza all’interno della coalizione? “Assolutamente no – ribatte convinto il segretario -. Seguo quello che dice Elly Schlein: dobbiamo essere testardamente unitari, che vuol dire far valere proprie idee ma in un clima di unità. C’è bisogno di costruire progetto diverso per la Liguria, è uno sforzo importante da fare ma è l’unico che può dare risultati concreti, altrimenti risultiamo di perdere questa grande occasione e sarà deleterio non per le forze politiche ma per i liguri che vedono minati i propri diritti”.