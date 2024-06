Europee, il M5S: “In Liguria per noi l miglior risultato in tutto il nord Italia”

Liguria. “In Liguria, il MoVimento 5 Stelle si attesta sul 10,19% complessivo, segnando il miglior risultato di tutto il nord Italia”. Lo dichiarano i pentastellati liguri commentando i risultati delle Europee 2024.

“Siamo inoltre all’11,20% per quanto riguarda la provincia di Genova, mentre con il 12% ottenuto nel capoluogo ci avviciniamo al dato ligure delle Politiche del 2022, confermando il trend che ci vede sempre più radicati sul territorio. Vero, oggi il dato nazionale non ci soddisfa, ma il 10% circa non si allontana di molto da una percentuale comunque attesa. Potevamo ottenere di più? Si può sempre fare meglio, ma per quanto riguarda la Liguria è un risultato che ci fa ben sperare e ci dà forza per le prossime regionali”.

“Con questi numeri, e grazie al grande lavoro fatto sui territori dai nostri attivisti e portavoce, partiamo da un buon risultato con l’obiettivo di migliorarlo ancora”.