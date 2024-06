Europee: anche nel savonese Giorgia Meloni la più votata, 4mila preferenze a Vannacci e 3mila a Bruzzone. Quasi 3500 Benifei

Savona. Anche nel savonese, alle elezioni europee, la presidente del consiglio Giorgia Meloni con 12.180 è la candidata più votata. Al secondo e al terzo posto rispettivamente Cecilia Maria Strada del Partito Democratico (5118) e Roberto Vannacci della Lega (3983).

Dopo Meloni, i più votati di Fratelli d’Italia sono la loanese Antonella Tosi (1463) e il genovese Stefano Balleari (1294). Tra i Dem, invece, dopo Strada seguono il ligure Brando Benifei (3467) e Giorgio Gori (2439).

Nella Lega si trova in testa Vannacci con oltre 1000 voti in più del savonese Francesco Bruzzone (2973). Terza Silvia Serafina Sardoni con 1107 voti. In Forza Italia Antonio Tajani arriva a 2030 voti.

In Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis ottiene 2406 preferenze personali. Si ferma a 402 la varazzina Isabella Parini del Movimento Cinque Stelle.

La genovese Cristina Lodi arriva a 356 voti (dietro a Carlo Calenda) e Raffaella Paita a 629 (dopo Matteo Renzi e Emma Bonino). Lodi e Paita, però, non saranno sicuramente elette perchè i loro partiti non hanno superato la soglia di sbarramento al 4%.

Tra i partiti, in provincia di Savona domina Fratelli d’Italia (anche grazie al bottino di preferenze di Meloni) con quasi il 30% delle preferenze totali (29,35%), seguita dal PD (23,09) e la Lega (11,11%).