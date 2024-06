Europee 2024, Alleanza Verdi e Sinistra Savona: “Punto di svolta: ora AVS forza imprescindibile nel csx, in particolare nella nostra regione”

Liguria. “Le elezioni Europee appena svolte segnano un punto di svolta per quanto riguarda l’Alleanza Verdi Sinistra”. Lo dicono Luigi Lanza di Sinistra Italiana Savona, Marco Brescia di Europa Verde Savona, rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra Savona.

“E’ stata una campagna dura e lunga e non sempre è stato facile far emergere e porre al centro del dibattito politico i temi veri che interessano le persone e le famiglie: il mondo del lavoro, le necessità e le difficoltà economiche dei cittadini, la pace ed i temi dell’ambiente, le difficoltà che incontrano i giovani ed i soggetti deboli. Nonostante ciò l’alleanza Rosso Verde è riuscita con caparbietà a costruire e mantenere una linea coerente e comprensibile con proposte politiche credibili. Gli elettori hanno riconosciuto immediatamente valori di solidarietà, inclusione, difesa dei lavoratori e del loro reddito e per questi motivi AVS ha raggiunto risultati straordinari”.

“A scrutini quasi conclusi (mancano ancora qualche centinaio di sezioni) AVS raggiunge il 6,70% dei voti validi nazionali pari a circa 1.550.000 voti. Soltanto alle politiche di due anni fa AVS aveva raggiunto il 3,6% con circa 1 milione di voti. Quindi anche a fronte di un nuovo calo dei votanti più di mezzo milione di nuovi elettori scelgono i Rosso Verdi. In tutte le città più importanti del paese AVS è il terzo partito dietro a Fratelli d’Italia ed il PD e risulta il più votato dagli studenti universitari fuori sede in Italia. Ancora nella fascia dei giovani under 30 AVS è il terzo partito con un gradimento del 16%. Insomma parliamo di numeri da grande partito nazionale. Anche a livello locale il risultato è stato aldilà di ogni previsione: l’alleanza Rosso Verde infatti in Liguria si pone al disopra della media nazionale con quasi 50.000 voti e con una percentuale del 7,7%”.

“Stessa situazione nella provincia di Savona dove AVS raggiunge il 7,15% con circa 8.600 voti Eclatanti anche i risultati che si registrano nei principali centri come a Savona con il 9,41%, a Quiliano con il 9,74%, Vado Ligure con l’8,91% ma anche Finale Ligure con il 9,29% . E’ giusto ricordare anche i risultati di alcuni centri dell’entroterra dove spesso AVS incontrava difficoltà di insediamento si diceva essere solo un partito da centro urbano ma i risultati narrano cose diverse: a Cairo Montenotte si raggiunge il 7,32% , a Sassello l’8,24% e a Murialdo il 10,71%”.

“Emerge un quadro di un’alleanza Rosso Verde in grado di parlare alle popolazioni dei centri urbani ma anche con importanti aree del nostro entroterra ponendo attenzione ai cittadini e creando speranze ed aspettative significative verso i giovani. Dopo queste elezioni AVS è una forza imprescindibile nel centro sinistra in particolare nella nostra regione dove deve iniziare da subito l’alternativa all’attuale governo regionale di centro destra bloccato dalla situazione di un presidente della Giunta Toti non in grado di governare purtroppo in un momento quanto mai complesso per l’economia regionale e per le crisi in corso”.

“Insomma una boccata di ossigeno e novità che potrebbe diventare la radiografia di una vittoria delle forze progressiste alle non più rinviabili regionali”.