Euro2024, esordio dell’Italia di El Shaarawy e Cambiaso nel “derby savonese” contro l’Albania

Inizia oggi Euro 2024 per la Nazionale italiana, che dovrà difendere il titolo conquistato tre anni fa a Wembley in finale contro la Germania. Quest’anno ci sarà un po’ di Savona nella compagine di mister Luciano Spalletti. Torna dopo otto anni Stephan El Shaarawy ed è alla prima massima competizione continentale Andrea Cambiaso, ex di Albisola e Savona. Domani sarà una sfida speciale per la città della Torretta, visto che gli Azzurri se la vedranno con l’Albania.

La prima comunità straniera a Savona

I legami storici tra i due Paesi sono forti e sono molti i cittadini albanesi che hanno scelto di costruire la propria vita in Italia. A Savona la comunità albanese è infatti la più numerosa stando ai dati al 31 dicembre 2022. Il dato riportato è di quasi 2000 albanesi, più del doppio rispetto alla seconda comunità, quella rumena, che conta poco meno di 600 unità. L’Albania ha partecipato per la prima volta agli Europei nel 2016 e anche Piazza Mameli era stata teatro della festa dei sostenitori albanesi. Insomma, non poteva esserci partita con più sapore di “derby” per la nostra provincia.

Stephan El Shaarawy: dal Legino all’Europeo, seconda edizione

Nato a Savona nel 1992, muove i primi passi nel settore giovanile del Legino. Al Genoa percorre tutta la trafila fino alla vittoria del campionato Primavera. Nel 2008, esordisce ad appena 16 anni in Serie A nel Genoa di Gasperini. Poi, la parentesi al Padova prima di arrivare nel Milan. Lì un inizio fulminante prima di un calo. Una parentesi infelice al Monaco e l’approdo alla Roma. In giallorosso guadagna la convocazione per Euro 2016, sotto la guida di Antonio Conte. Escluso dal gruppo campione del 2021 perché in Cina con lo Shangai Shenhua, riconquista l’Azzurro grazie alle buone stagioni con i giallorossi, squadra in cui è ritornato nel 2021. Nella seconda esperienza alla Roma, vince la Conference League e raggiunge la finale di Europa League.

Albisola e Savona, le prime tappe della scalata di Cambiaso

Classe 2000 e nato a Genova, Andrea Cambiaso cresce nel settore giovanile rossoblù. Giocatore duttile, che può essere impiegato come quinto di centrocampo ma anche come mezzala, arriva alla Juventus lo scorso anno partendo dalla Serie D. Nella stagione 2017/2018 conquista con l’Albisola dell’allenatore arenzanese Fabio Fossati la vittoria del campionato di Serie D. L’anno successivo, ancora Serie D con il Savona. Poi, nell’ordine, Alessandria in Serie C, Empoli in Serie B, Genoa con Ballardini in Serie A, Bologna con Thiago Motta e infine Juventus.