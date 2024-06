Euro 2024, El Shaarawy titolare in Italia-Svizzera? Cinque motivi pro Faraone

Classe 1992, una carriera giocata a buoni livelli in massima serie, eccezion fatta per la parentesi opaca al Monaco e quella dorata in Cina. Per Stephan El Shaarawy potrebbe essere arrivata – secondo alcuni un po’ tardi – la grande occasione con la Nazionale italiana. Per lui, solo pochi minuti a Euro 2016. Domani alle 18 contro la Svizzera in occasione degli ottavi di finale potrebbe essere nell’11 iniziale scelto da Spalletti. In effetti, i motivi per schierare il Faraone sono molteplici. Per caratteristiche sembra il giusto compromesso tra esterno offensivo puro e terzino di spinta.

Corsa ma anche qualità (ipotesi tridente). Spalletti potrebbe riproporre il tridente. Chiesa dovrebbe essere certo di uno dei due posti ai lati della prima punta Scamacca/Retegui. Per l’altro, Zaccagni rappresenterebbe la scelta più immediata visto il goal salva-qualificazione. Ma perché non tenere il laziale pronto al subentro e schiarare El Shaarawy che garantirebbe più lavoro in copertura?

Svizzera squadra “centrale” (ipotesi 3-5-2). La Svizzera gioca molto centralmente quindi non c’è bisogno di tanta copertura sugli esterni, anche uno più offensivo come lui potrebbe far bene. Specialmente dalla sua parte dove la Svizzera dovrebbe giocare con un giocatore più difensivo.

Titolari opachi. Contro una squadra fisica serve freschezza e il classe 1992 non ha sopportato le fatiche del girone. Di Lorenzo e Dimarco non hanno incantato e sono apparsi sotto livello per quanto concerne la “gamba”.

Le ultime stagioni. Scandagliando i social per tastare la vox populi – che per alcuni corrisponde alla vox dei – tanti sostenitori romanisti e non solo fanno il nome del Faraone defindendolo meritevole di una chance. Nelle ultime stagioni ha collezionato sempre più di 25 presenze in campionato (33 quest’anno) e guadagnato esperienza in gare da dentro o fuori in Conference League ed Europa League.

Il fattore “carriera”. A 31 anni può essere la sua “the last dance” in Nazionale. La carriera ha rispettato solo in parte l’avvio fulminante al Milan. Chissà che non possa finalmente riconquistare ora con la maturià giusta la luce dei riflettori.