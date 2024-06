Euro 2024, a Toirano tornano le “Notti Magiche”: al Parco del Marchese maxi-schermo per seguire Italia-Svizzera

Toirano. Il Parco del Marchese si trasforma in una “curva” per Euro 2024.

In vista dell’incontro Italia-Svizzera valevole per gli ottavi di finale degli europei di calcio in programma sabato 29 giugno, il Centro Anziani Aurora e l’amministrazione comunale di Toirano del sindaco Marco Bertolotto hanno deciso di allestire un maxi schermo nel principale parco cittadino.

Sarà così possibile seguire tutti insieme la prova della squadra di Luciano Spalletti, chiamata al riscatto dopo alcune prestazioni non proprio entusiasmanti.

Appuntamento dalle 17.30 in poi. Seguirà la cena, offerta sempre dal Centro Anziani.