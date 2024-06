Estate al Priamar, a Savona 60 eventi da non perdere: inizia “Il Trovatore”, segue Cammariere e la carrellata dei film più belli della stagione

Savona. Dalla grande musica cantautorale di Sergio Cammariere al cinema da Oscar, dai capolavori della lirica alle visite guidate nei sotterranei o negli scavi archeologici della cattedrale medievale. E poi ancora teatro ragazzi, cultura e storia. E’ l’estate savonese al Priamar con un calendario di una sessantina di eventi coordinati del Comune di Savona che dal 27 giugno fino a settembre propone un ventaglio di proposte per un pubblico di tutte le età.

“Il Priamar – dice l’assessore alla cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro – si conferma centro nevralgico della programmazione estiva savonese del Comune con un cartellone che da fine giugno arriva a inizio settembre con un ritmo e una qualità elevatissimi. La nostra intenzione è soddisfare le esigenze di un pubblico davvero eterogeneo che va dai bambini, che anche quest’anno avranno la rassegna Teatro sul Prato, agli appassionati di cinema che, come sempre, potranno contare sui migliori film della stagione. Ma ci sarà anche spazio per la musica a 360 gradi: opera, lirica, jazz, musical e tanto altro. Bellissima la collaborazione con i soggetti che ogni anno ci stimolano a puntare su un cartellone sempre più di qualità”.

Tornano i grandi classici dell’estate al Priamar, come Contaminazioni Liriche, la stagione estiva di Opera Giocosa che quest’anno festeggia i 20 anni della rassegna in fortezza e inaugura giovedì 27 giugno con Il Trovatore di Verdi il cui allestimento vede la presenza di giovani cantanti che si stanno affermando sempre di più a livello nazionale e internazionale. Torna anche un grande cult come il Cinema in Fortezza curato dall’associazione culturale Nuovo Film Studio che quest’anno si ispira alla candidatura di Savona a Capitale della Cultura con una speciale sezione dedicata alla Nuove Rotte con “Io Capitano” di Matteo Garrone (rotte migratorie, 24 luglio), “Orlando My Political Biography” di Paul B. Preciado (rotte identitarie, 13 agosto) e “Resistance Climbing” (25

agosto) di Andrew Bisharat, presentazione del progetto “West climbing Bank” con un ingresso a offerta libera in favore di “Emergenza Gaza”.

Di seguito alcune anticipazioni. Qui il calendario completo di tutti gli eventi.

Albisjazz debutta a Savona con Cammariere

Il celebre musicista e cantautore Sergio Cammariere il primo luglio inaugura il Festival AlbisJazz proprio al Priamar con un imperdibile concerto sotto le stelle nella suggestiva cornice del Piazzale del Maschio. Musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, Cammariere ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la

musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E soprattutto, un’innata predisposizione per la composizione musicale. Il suo stile unico e raffinato ha conquistato gli amanti della musica in tutto il mondo e renderà l’evento al Priamar – realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Savona e il contributo di Fondazione De Mari – un’occasione unica per gli appassionati di jazz e non solo.

Oltre a Cammariere, saranno presenti sul palco anche i sette maestri della quarta edizione di AlbisJazz organizzato dall’associazione La Bella Brezza e Note e Natura di Cuneo: il direttore artistico Dado Moroni (pianoforte), Enzo Zirilli (batteria e percussioni), Riccardo Fioravanti (contrabbasso e basso elettrico), Emanuele Cisi (sassofono), Eleonora Strino (chitarra), Giampaolo Casati (tromba), Dino Cerruti (contrabbasso). L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Thomas Dobler (vibrafono).

I biglietti del concerto sono acquistabili su Vivaticket.

Cinema in Fortezza, 25 serate imperdibili

La 12esima edizione prende il via il 19 luglio e propone un meraviglioso percorso fatto di venticinque serate che, come da tradizione, propone i migliori film dell’ultima stagione cinematografica, suddivisi in quattro contenitori tematici: “And the Oscar goes to…”, il meglio degli Academy Awards 2023, grandi film dal forte impatto visivo ed emotivo; “Italiani e premiati, il cinema di casa nostra”, una selezione delle produzioni italiane presentate ai festival nazionali e internazionali più prestigiosi;”Lights, Camera, Action!”, i titoli hollywoodiani più interessanti dalla Mecca del cinema statunitense; “EuropaCinema”, le produzioni europee della stagione, tra commedia e cinema d’autore.

Questa edizione vedrà un quinto contenitore dedicato alla candidatura di Savona a Capitale della cultura 2027. Anche quest’anno è attiva l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura ‘Cinema Revolution – Che spettacolo l’estate’ che fino al 14 settembre dà la possibilità di vedere tutti i film italiani ed europei a 3,50 euro.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

Torna il festival Contaminazioni Liriche e festeggia i 20 anni

Prima data di “Contaminazioni Liriche” e prima data del cartellone estivo del Priamar. Il 27 giugno (replica il 29) in scena c’è Il Trovatore che manca da Savona dal 2007 e torna adesso con la regia di Stefano Monti in un allestimento prodotto da ben 5 teatri: il Municipale di Piacenza, il Pavarotti-Freni di Modena, il Goldoni di Livorno, il Teatro del Giglio di Lucca e il nostro Teatro dell’Opera Giocosa. Tra le recite del titolo verdiano si inserisce, il giorno 28 giugno, un prezioso concerto sinfonico. Sul podio Mario Meniagli alla direzione dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno per un omaggio a Ennio Morricone con le sue più celebri composizioni. Domenica 7 luglio tocca ai “Carmina burana” di Carlo Orff che saranno affidati a Gilio Magnanini, direttore del Coro del Teatro

di Nizza alla guida del coro Filaharmonia. L’opera in programma il 10 luglio è, infine, “La vedova ingegnosa” del compositore Giuseppe Sellitti con la regia di Matteo Peirone e Luca Cicolella con Linda Campanella a interpretare i ruoli dell’opera.

La Fortezza tra storia, arte, cultura

L’estate al Priamar è anche storia e cultura con il Civico Museo Archeologico che propone una serie di visite ai sotterranei della fortezza, ai marmi restaurati dei monumenti Spinola e Sansoni, agli scavi archeologici presso la Cattedrale medievale e alla fortezza. Per chi visita gli scavi è previsto l’ingresso ridotto al Museo. Anche il Gruppo Speleologico Savonese propone una serie di tour nei sotterranei a luglio (il 12 e il 24), agosto (il 7 e il 23), settembre (il 6 e il 20) e ottobre (il 10).

Teatro sul prato (porta un telo e siediti sul prato)

Tre sono gli appuntamenti della rassegna ragazzi a cura di Cattivi Maestri, sempre alle ore 19 al Bastione San Paolo. I titoli scelti sono “Gambe Sghembe” (26 luglio – Enrico Lombardi/Quinta Parete, di e con Alessandra Crotti), “Just Married” (2 agosto – The Squasciò, spettacolo di physical comedy, di e con Serena Vergari e Paolo Gargiulo, regia di Beppe Vetti) e “Il Nano Tremotino” (9 agosto – Cattivi Maestri, di e con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta).

Musica, teatro e spettacoli sul palco di Piazzale del Maschio

Oltre a cinema e opera il palco allestito nel piazzale del Maschio ospiterà per tutta l’estate la danza, il teatro, la musica dal vivo. Protagonista è una pluralità di soggetti (Associazione Grecale, Associazione CRESC.I e Oasi Latina, Teatro Sacco, X Doctor Valloria’s Talent, Banda Forzano, Nati da un Sogno, Orchestra Sinfonica Savonese) che a partire da domenica 30 giugno e fino al 4 settembre animerà il palco del Priamar con il balletto classico, il teatro, la musica sinfonica, il jazz, il musical.

L’estate sul Priamar ha come sponsor Coop e Costa Crociere e il sostegno di Autorità di Sistema Portuale, Ministero della Cultura e Fondazione De Mari