Esame di maturità, si parte: per 11mila studenti liguri la prima prova scritta

Liguria. Sono circa 11mila gli studenti che oggi affrontano la prima prova dell’esame di maturità in Liguria. La nostra Regione è al terzo posto per percentuale di studenti non ammessi con il 4,8% dietro a Sardegna (7,4%) e Valle d’Aosta (4,9%).

La prima prova, uguale per tutti, prevede una scelta tra sette tracce: due tracce (una di poesia e una di prosa) per la tipologia A che prevede l’analisi del testo, tre tracce per il testo argomentativo della tipologia B e due tracce per il tema di attualità della tipologia C.

Si parte alle 8.30. Sei ore il tempo a disposizione per lo svolgimento. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla consegna delle tracce.

Ecco il messaggio del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore alla Scuola Simona Ferro nel giorno in cui 11mila studenti liguri sostengono la prima prova di maturità: “Un abbraccio speciale a tutti gli studenti liguri che questa mattina stanno entrando nelle aule per gli Esami di Stato. Cari ragazzi, affrontate la ‘maturità’ con coraggio e determinazione, siate orgogliosi del percorso che avete compiuto fino ad ora, dei sacrifici e della dedizione che avete impiegato. Nonostante l’inevitabile concitazione di questi giorni, state vivendo momenti pieni di emozioni uniche e indescrivibili che ricorderete per tutta la vita”.

Domani, giovedì, la seconda prova che è diversa a seconda dell’indirizzo di studio. Al Classico c’è la traduzione di greco, allo Scientifico matematica, scienze umane per il liceo di Scienze umane e lingua e letteratura straniera 3 al Linguistico.

Per gli istituti professionali la seconda prova non è centrata sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo. È un’unica prova integrata in cui il ministero fornisce la ‘cornice nazionale generale di riferimento’ e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola.

Solo per le sezioni Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale, è prevista una terza prova il 25 giugno.

L’orale (oggi chiamato colloquio) inizierà il 24 o 25 giugno.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

massimo 40 punti per il credito scolastico

massimo 20 punti per il primo scritto

massimo 20 punti per il secondo scritto

massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’esame.

Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.