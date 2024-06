Emergenza cinghiali, Piana: “Peste suina emergenza da risolvere con piano abbattimenti”

Liguria. “Il ruolo ecologico del lupo è indiscutibile. Come evidenziato in numerosi studi scientifici, le sue abitudini alimentari sono molto ampie e riguardano anche, ma non esclusivamente, il cinghiale”. Così il presidente ad interim Alessandro Piana nella seduta odierna del Consiglio regionale in risposta alla Lista Sansa sull’interrogazione avente ad oggetto eventuali rischi ambientali derivanti dal depopolamento dei cinghiali e dagli interventi umani nell’ecosistema.

Il tema della fauna selvatica all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa ligure.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta come intende promuovere, di concerto con gli attori scientifici e di settore più competenti, un ecosistema faunistico in equilibrio che non richieda interventi umani come quelli sovvenzionati dalla delibera 327/2024 con un costo totale pari a 200 mila euro. Il consigliere ha ricordato che la delibera prevede una taglia dai 30 agli 80 euro per ogni cinghiale abbattuto o segnalato morto.

“L’equilibrio dell’ecosistema è un fenomeno dinamico – continua Alessandro Piana – . Per questo la Regione Liguria si avvale del supporto dell’Università degli Studi di Genova, attraverso una apposita convenzione pluriennale con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) per lo sviluppo di ricerche di comune interesse sulla fauna selvatica”.

“Negli ultimi anni, si è aggiunta a tale complesso quadro, la lotta attiva all’epidemia della Peste Suina Africana, che segue per le aree indenni, le indicazioni del PRIU “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie del cinghiale”.

“Ricordo invece che, per le aree soggette a restrizione per la Peste suina africana, valgono le disposizioni del “Piano Straordinario” emanato dal Commissario straordinario e valido per il periodo 2023-2028 – conclude Piana – L’incentivo deliberato dalla Giunta regionale per sostenere l’abbattimento dei capi di cinghiale da parte dei bioregolatori (cacciatori appositamente formati) nelle zone di restrizione per la PSA, risponde alla urgente necessità di provvedere al depopolamento, ovvero alla riduzione della densità della specie per fini sanitari, indispensabile per limitare, e possibilmente evitare, la propagazione dell’epidemia”.