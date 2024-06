Pietra Ligure. Il day after alla netta affermazione elettorale alle comunali, il sindaco Luigi De Vincenzi questa mattina ha ufficialmente iniziato il suo quarto mandato da primo cittadino di Pietra Ligure.

Per lui, ora, il passaggio relativo alla composizione di quella che sarà la prossima giunta comunale pietrese, con una certezza: Daniele Rembado, forte delle sue 682 preferenze, sarà ancora il vice sindaco, probabilmente mantenendo le stesse deleghe del precedente corso amministrativo.

Per quanto riguarda la maggioranza della lista “Pietra Sempre”: Marisa Pastorino, che ha ottenuto 424 preferenze, e Cinzia Vaianella con 324 preferenze, ma anche Michela Vignone 259 preferenze, Francesco Amandola 241, Umberto Bona 224, Giovanni Liscio 239 e Gaia Cavalleri 155 preferenze.

Per la lista “Indipendente per Pietra” guidata da Mario Carrara, oltre al candidato sindaco sconfitto nella tornata elettorale, entrano in Consiglio comunale: Silvia Rozzi 213 preferenze, Daniele Negro 120 e Gianni Orsero con 55 preferenze.