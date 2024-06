Elezioni, nel savonese alle 12 affluenza al 30,46% per le Europee e 37,01% per le Comunali

Provincia. È in corso e durerà fino alle 23 di oggi, domenica 9 giugno, il voto per le elezioni europee e amministrative.

Secondo i dati forniti da Eligendo, nel savonese l’affluenza alle 12 è del 30,46% per le elezioni europee e del 37,01% per le comunali.

Con il 54,49%, Onzo guida la classifica dei comuni della provincia per la maggiore affluenza alle urne nelle elezioni europee. Giusvalla, all’opposto della classifica, è ferma all’11,92%.

Per quanto riguarda le amministrative, ad Albenga, il comune più importante al voto, l’affluenza alle 12 è del 36,56%. Dato simile anche per Finale Ligure (36,65%) e un po’ più alto per Andora (39,77%) e Albissola Marina (39,67%).Anche in questo caso, il comune di Onzo guida la classifica con il 52,94% degli aventi diritto che hanno votato entro le 12.

Gli scrutini per le Europee inizieranno alle 23, subito dopo la chiusura delle urne. Gli scrutini per le amministrative, infine, cominceranno alle 14 di lunedì 10.