Elezioni, gli spunti dalle urne: poche donne, i successi di Tomatis e Berlangieri, “l’addio” di Ciangherotti. Cosa faranno ora Pd e AVS?

Savona. Difficile un’analisi scientifica del voto, che dovrebbe passare dai risultati delle Europee in Liguria alle amministrative e a Savona città. Si può invece fiutare qua e là e se ne ricavano allora considerazioni più o meno condivisibili, ma comunque materia di dibattito.

E allora: poche donne elette sindaco, pochi giovani, Riccardo Tomatis grande vincitore, l’addio (almeno per ora) alla politica di Ciangherotti, Berlangieri trionfatore a Finale Ligure anche grazie a Vaccarezza, qui e altrove molto attivo, Alleanza Verdi e Sinistra con un risultato che la porterà a chiedere più peso nelle future alleanze, quel quasi 31% del PD a Savona città che potrebbe far venire in mente ad Arboscello & Co. di voler contare qualcosina in più alle prossime comunali.

LE DONNE

Nel momento in cui Giorgia Meloni ed Elly Schlein monopolizzano l’attenzione, con una sapiente campagna elettorale per far parlare di sé, qui da noi le donne se la cavano male, molto male. Su 40 nuovi sindaci, le donne elette sono soltanto Sabrina Losno a Vendone e Paola Scarzella a Osiglia. Una risorsa sprecata. Lo stesso potrebbe dirsi per i giovani, ma essendo difficile definire che cosa si intende per giovane, meglio soprassedere.

IL TRIONFO DI TOMATIS

Per molti il risultato di Albenga è il più importante della provincia. La seconda città del Savonese ha ancora un re rosso, come veniva definito Angioletto Viveri. Sarà un rosso diverso, ma la sostanza non cambia. Scorrendo i giornali non sorgono dubbi: le elezioni 2024 sono nel segno del suo nome, primo in 19 sezioni su 22. Chi sa di politica ingauna fa analisi più approfondite sulla sconfitta del centrodestra e i meriti di Podio, ma questo nulla toglie al riconoscimento dei cittadini nei confronti del sindaco confermato. Chi scrive – ma è ovviamente un’opinione del tutto personale – lo avrebbe forse preferito più sicuro di sé e del suo lavoro, meno inseguito da qualche fantasma persecutorio. Però la campagna elettorale, si sa, è una brutta bestia da cavalcare.

L’ADDIO DI CIANGHEROTTI

Lo ha reso ufficiale da poco. Nonostante alcuni tratti certamente fuori dalle righe, pensiamo che persone con la sua passione politica e l’attaccamento per Albenga siano comunque una risorsa. Riuscirà a resistere quando i cittadini lo fermeranno per strada per segnalargli questo o quel problema?

BERLANGIERI (E VACCAREZZA)

Alle spalle di Tomatis va collocato senza dubbio il successo di Angelo Berlangieri, affatto certo al momento della candidatura. Ha rischiato, tra le certezze della sua carica e la speranza di fare il sindaco della sua città, e ha vinto. Legittima la sua soddisfazione. Tra i suoi sostenitori Angelo Vaccarezza, importante anche per altri responsi. Il passaggio da Toti a Forza Italia proprio alla vigilia dell’inchiesta e al rilancio del partito di Berlusconi fa supporre che possegga, oltre a fiuto politico, arti divinatorie.

SAVONA CITTÀ, PD E AVS

Il successo del PD a Savona (30,79%) e in molti centri vicini proietta il partito verso le prossime comunali. Vedremo se vorrà contare di più alle prossime comunali o se si “accontenterà”, come oggi, del ruolo di mansueto alleato di Marco Russo. Domanda lecita anche per Alleanza Verdi e Sinistra, senza dubbio tra i vincitori delle Europee.