Elezioni europee e amministrative, urne di nuovo aperte: si vota sino alle 23

Liguria. Le urne sono di nuovo aperte dalle 7 di questa mattina, domenica 9 giugno, fino alle 23 per le elezioni amministrative ed europee (qui il nostro vademecum sul voto).

Per le elezioni amministrative, il dato provinciale sull’affluenza aggiornato alle 23 di ieri (sabato 8 giugno) è del 23,02%. Sono 40 i Comuni coinvolti (leggi qui), tra cui Albenga (22,83%), Finale Ligure (22,64%), Pietra Ligure (21,98%), Vado Ligure (20,72%) e Millesimo (25,81%). La più alta partecipazione è stata registrata a Onzo con il 38,50%. Giusvalla (6,14%), Balestrino (7,60%), Castelbianco (8.07%) sono tra i Comuni più piccoli dove l’affluenza è andata a picco.

Per quanto riguarda le Europee, sempre alle 23 di ieri in provincia di Savona ha votato il 18,53% degli aventi diritto, la percentuale più alta tra le province liguri. Genova ha registrato il 15,81%, Imperia il 15,89% e La Spezia il 15,22%. Complessivamente, l’affluenza in Liguria è stata del 16,23%.

Gli scrutini per le Europee inizieranno alle 23, subito dopo la chiusura delle urne. Gli scrutini per le amministrative, infine, cominceranno alle 14 di lunedì 10.