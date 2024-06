Elezioni amministrative 2024, tutti i sindaci eletti in provincia di Savona

Savona. Erano ben 40, su 69 totali, i Comuni in provincia di Savona che in questa tornata elettorale andavano al voto per eleggere il sindaco. Tra qualche novità e tante, tantissime riconferme, ecco i primi cittadini eletti.

Albenga: Riccardo Tomatis (confermato)

Albisola Superiore: Maurizio Garbarini (confermato)

Albissola Marina: Gianluca Nasuti (confermato)

Andora: Mauro Demichelis (confermato)

Arnasco: Matteo Mirone (confermato)

Bardineto: Mario Basso (nuovo)

Bormida: Daniele Galliano (confermato)

Casanova Lerrone: Marino Beneccio (confermato)

Castelvecchio di Rocca Barbena: Marino Milani (confermato, è al quarto mandato)

Celle Ligure: Marco Beltrame (nuovo)

Cisano Sul Neva: Massimo Niero (confermato)

Cosseria: Roberto Molinaro (confermato)

Dego: Franco Siri (confermato)

Erli: Sergio Bruno (confermato)

Finale Ligure: Angelo Berlangieri (nuovo)

Garlenda: Alessandro Navone (nuovo)

Giustenice: Mauro Boetto (confermato)

Magliolo: Enrico Lanfranco (confermato, per lui è il quarto mandato)

Mallare: Flavio Astiggiano (confermato)

Massimino: Massimo Paoletta (confermato)

Millesimo: Francesco Garofano (nuovo)

Mioglia: Gianni Borreani (nuovo)

Murialdo: Michele Franco (nuovo)

Onzo: Sandro Piccardo (nuovo)

Orco Feglino: Simone Durante (nuovo)

Ortovero: Osvaldo Geddo (nuovo, ma fu già sindaco dal 1999 al 2009)

Osiglia: Paola Scarzella (confermata)

Pallare: Sergio Colombo (confermato)

Piana Crixia: Massimo Tappa (confermato)

Pietra Ligure: Luigi De Vincenzi (confermato)

Plodio: Gabriele Badano (confermato, è al quarto mandato)

Pontinvrea: Matteo Camiciottoli (confermato)

Quiliano: Nicola Isetta (confermato)

Roccavignale: Amedeo Fracchia (confermato)

Toirano: Marco Bertolotto (nuovo, torna dopo vent’anni)

Urbe: Fabrizio Antoci (confermato)

Vado Ligure: Fabio Gilardi (nuovo)

Vendone: Sabrina Losno (confermato)

Vezzi Portio: Germano Barbano (confermato)

Villanova d’Albenga: Pietro Balestra (confermato: per lui il terzo mandato consecutivo ma addirittura il settimo in totale)