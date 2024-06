Elezioni 2024, a Millesimo la minoranza già “orfana” di Andrea Manconi e dei successori Daniela Minetti e Adriano Molinari

Millesimo. In attesa dell’insediamento del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Francesco Garofano, che dovrebbe avvenire a metà della prossima settimana, probabilmente il 27 giugno, sui banchi dell’opposizione si registrano alcune defezioni.

In particolare, del gruppo (a cui spettano due posti) “SìAmo Millesimo”, oltre alla capolista Manuela Benzi sarebbe dovuto entrare Andrea Manconi, grazie al suo importante successo personale che gli ha fatto ottenere 101 preferenze. Ma lo stesso ha annunciato la volontà di non entrare in consiglio, e, come lui, nemmeno i diretti “discendenti” Daniela Minetti (56 voti) e Adriano Molinari (48). A rappresentarli toccherà al giovane Andrea Decouter, che ha incassato 44 consensi alle recenti elezioni.

“Sia io, sia Minetti e Molinari abbiamo deciso di fare un passo indietro perché tutti rappresentiamo la minoranza del mandato precedente, durante il quale, peraltro, abbiamo lavorato per un’opposizione al sindaco Picalli che ora siede dalla nostra parte – commenta Manconi – Riteniamo sia giusto cambiare metodo e, non da ultimo, lasciare campo libero a Decouter, giovane da tempo impegnato nella politica locale. Crediamo si possa ripartire proprio da lui”.

Sempre in minoranza, del gruppo “Progetto Millesimo” è confermata l’entrata in consiglio di Aldo Picalli e del più votato di lista, Riccardo Schettini (51 voti).