“Educati dalla bellezza”: a Savona eventi in ricordo di don Achille Tronconi

Savona. Don Achille Tronconi è ricordato per la cura e l’attenzione per i giovani grazie anche all’insegnamento di Religione cattolica e alla pastorale nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana.

Il sacerdote ha insegnato a gustare la bellezza come dono di Dio e ai suoi tanti allievi ha saputo far vivere esperienze comunitarie di fede. Ciò che ha comunicato nel corso della sua vita sarà ora “restituito” nel ciclo “Educati dalla bellezza” promosso dalla Parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo in Legino.

Sabato 8 giugno alle ore 18:30 negli spazi espositivi della Curia Vescovile, in piazza del Vescovado, sarà inaugurata la mostra “Nel Blu con Achille” dell’artista veneziano Bluer, visitabile fino al 29 giugno e contenente opere ispirate dalla lettura di una raccolta di poesie scritte proprio da don Tronconi, che sarà presentata durante l’evento. Bluer (all’anagrafe Lorenzo Viscidi) si è dedicato all’uso del colore blu adattandolo a diverse forme d’arte, in particolare al plexiglas,. Le sue performance sono state apprezzate anche alla Biennale di Venezia. Seguirà un rinfresco.

Sempre l’8 giugno alle 20:45 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, il maestro Maurizio Fiaschi dirigerà il Coro Polifonico di Valleggia, un quartetto d’archi e il soprano Linda Campanella nel concerto “La bellezza nella musica” con brani di Wolfgang Amadeus Mozart. Sabato 22 giugno alle ore 21 nella Chiesa Sant’Ambrogio Vescovo si terrà la conferenza “Educati dalla bellezza” di don Andrea Lonardo, docente all’Istituto di Scienze Religiose Ecclesia Mater e direttore del Servizio per la Cultura e l’Università della Diocesi di Roma.

La giornata di domenica 23 giugno nella parrocchia di Legino sarà sul tema “La bellezza nella comunità”. Alle ore 11 si celebrerà la messa, cui seguiranno il pranzo e un pomeriggio di festa per ricordare don Achille Tronconi e il suo messaggio.