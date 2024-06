Eccellenza, Celle Varazze “grandi firme”: il bomber è Marco Righetti

Dimmi che bomber hai e ti dirò chi sei. Ecco, il Celle Varazze ha scelto come attaccante l’ormai ex Lavagnese Marco Righetti. Un vero e proprio colpo visto che il classe 1996 ha ormai collezionato moltissime presenze in Serie D e, due stagioni fa, è stato il capocannoniere dell’Eccellenza con ben 22 reti.

Trascinatore della squadra di Ruvo e decisivo per il ritorno in Serie D attraverso la trafila dei playoff regionali, Righetti “dice” che le civette vorranno provare fin da subito a frequentare i quartieri “chic” del nuovo campionato grazie a un mercato “grandi firme”.

Righetti è forse il nome più pesanate per un club che si è anche assicurato i due centrocampisti ex Serra Riccò Fabio Panepinto, classe 1992, e Matteo Preti, del 2002. Il pacchetto arretrato è stato invece rinforzato da Gabriel Padovan, forte centrale ex Arenzano leva 2000.

Ma il mercato monstre del ds Barletta ha fatto registrare rinforzi pesanti in tutti i reparti anche nelle scorse settimane. La porta sarà blindata da Radu Mitu. Estremo difensore proveniente dalla Vadese che due anni fa si è laureato campione in Eccellenza con i colori dell’Albenga. Tra gli altri nome che andranno a comporre la rosa di mister Enrico Valmati sono stati annunciati nei giorni scorsi quelli di Gnecchi, Canovi, Bottino, Macagno e Battaglia. Senza dimenticare le conferme di Anselmo, Damonte, Colombo, Schirru, Carro Gainza e dei promettenti 2005 Saracco e Bonanni.

Insomma, dalle parti dell’Olmo-Ferro si sogna in grande e ci si aspetta una squadra che abbini ai risultati anche un gioco piacevole che possa alimentare l’entusiamo per le civette biancoblù. Lo stesso mister Enrico Valmati ha parlato di una squadra di possesso e aggressiva sulla scia del lavoro fatto da mister Luca Monteforte.