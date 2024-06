Eccellenza, Cairese vs Terni LIVE: la cronaca del secondo tempo

Cairese 4 (20′ Sassari, 36′ Sogno, 62′ Silvestri, 71′ Sogno) – Terni FC 2 (61′ Romeo, 64′ Carletti)

84′ Gran giocata di Tozzi Borsoi, che serve con un filtrante De Sagastizabal il quale, però, non riesce a inquadrare la porta.

76′ Turone esce dal campo per fare posto a Bogarin. Un paio di minuti dopo, standing ovation per Sogno. Al suo posto Thomas Graziani.

72′ Cambio nel Terni, Fabris lascia il posto a De Sagastizabal.

71′ Ancora Sogno! Di nuovo +2 per la Cairese! Cross di Sassari dalla trequarti, Sogno si avventa sul pallone e insacca di testa.

68′ Fabris stende Sogno in mezzo al campo e rimedia il primo giallo della partita.

67′ Cambio nella Cairese, Chiarlone prende il posto di Facello.

65′ Succede di tutto! Il Terni si riversa in avanti e Carletti si ritrova la palla tra i piedi, calcia e segna il secondo goal per gli umbri.

62′ La Cairese ristabilisce il doppio vantaggio! Silvestri dai 25 metri accende la miccia ed esplode il tiro diretto all’angolino basso alla sinistra di un Cunzi poco reattivo.

61′ Il Terni riapre la contesa! Pacilli serve al centro, all’altezza del secondo palo Romeo infila da due passi Scalvini!

60′ In questa fase la Ternana riesce a giocare con costanza nella metà campo della Cairese.

58′ Ancora un bell’intervento di Boveri che toglie di testa la palla dalla disponibilità di Tozzi Borsoi nell’area piccola.

57′ Bella iniziativa di Carletti sulla sinistra, Boveri è ben appostato e spazza l’area.

54′ Cairese a un passo dal tris. Cross di chi? Beh del solito Anselmo, Sassari si lancia letteralmente sul pallone da solo davanti al portiere ma non riesce a colpire il pallone.

52′ Doppio cambio nel Terni: esce Pescicani, dentro Proietti.

48′ Corner battuto da Silvestri. Stacca Garbarino, palla fuori. Rimane di nuovo a terra Garbarino. Si scaldano gli animi.

47′ Anselmo show, doppia finta e cross al centro. Spina nel fianco.

45′ Si riparte. La Cairese conquista subito palla con Turone che verticalizza per Anselmo. Provvidenziale l’intervento in scivolata di Gaggiotti.

Secondo tempo

45′ + 3 Si chiude qui un primo tempo con un’ottima Cairese.

45′ Tre minuti di recupero.

42′ Anselmo è scatenato, va sul fondo e mette al centro. Bel servizio al centro ma la difesa rossoverde spazza.

40′ Grande azione di Pacilli, che entra in area e semina il panico. Ma non raccoglie nulla perché Graziani lo stoppa con le cattive ma senza fallo.

36′ Sogno come un fulmine nella notte! Facello crossa un cioccolatino dalla destra, lo scarta Sogno con un tuffo repentino e una zuccata potente.

34′ Angolo per la Cairese, conquistato grazie a un’iniziativa personale di Silvestri che prova la conclusione dalla distanza.

31′ Corner battuto da Silvestri, Facello stacca e colpisce ma spedisce sul fondo sopra alla traversa. Intanto Garbarino riprende il suo posto in campo.

30′ Ciuf ciuf Anselmo sulla sinistra. Gran traversone basso diretto verso l’area piccola dove Sogno si allunga ma non quanto basta per spingere in rete. Palla deviata in angolo.

28′ Soccorsi in campo per Garbarino. Riprende il gioco con il giocatore in piedi a bordocampo. Cairese al momento in 10.

25′ Rialza la testa la squadra ospite. Buon fraseggio al limite dell’area, che porta Bagnato al tiro, palla respinta da un difensore della Cairese.

22′ Dopo essersi persi Sogno nell’area piccola, i difensori del Terni rischiano un’altra sbandata, con Silvestri che intercetta il giropalla rossoverde e si incunuea in area. La palla si impenna e Gaggiotti entra in collisione con Silvestri che rimane a terra. Non c’è fallo per il direttore di gara.

20′ Esplode il Brin! Sogno controlla nell’area piccola e calcia in porta. Cunzi respinge, Sassari in area lo fredda rasoterra.

18′ Sogno arretra il raggio d’azione, raccoglie palla e lancia verticale per Sassari. Cunzi esce al limite e blocca.

13′ Occasione per il Terni. Scalvini respinge contro una conclusione da dentro l’area, Tozzi si avventa sulla sfera e prova a ribadire in rete. Il portiere ex Albenga mostra riflessi prontissimi e mantiene la porta inviolata.

11′ Fucilata di Sogno dalla distanza. Cunzi non smanaccia ma addirittura blocca un tiro centrale ma potentissimo. Parata-segnale da parte del portiere umbro.

8′ Sogno ispirato sulla sinistra, punta l’uomo e mette al centro sul secondo palo, dove Sassari non arriva per poco.

6′ Angolo per il Terni. Facello respinge poi Diandia raccoglie al limite e rimette al centro, Gaggiotti sbuca ma non riesce a colpire da ottima posizione, maglia leggermente allungata ma lei limiti dello sport di contatto.

Nota tattica: 4-2-3-1 il modulo scelto da mister Boschetto. Due centrocampisti in difesa. Centrali Boveri più l’adattato Lazzaretti. Terzino sinistro Garbarino, terzino destro Facello. Il centrocampista viene impiegato in questo nuovo ruolo dopo la grande prova di domenica scorsa. I due mediani sono Graziani e Silvestri. Dietro l’unica punta Sogno, ci sono Turone da incursore centrale affiancato da Sassari a destro e Anselmo a sinistra.

3′ Cairese ancora pericolosa. Facello crossa dalla destra. Né Sogno né Turone riescono a impattare la sfera da pochi passi.

2′ Subito propositiva la Cairese. Silvestri prova l’azione personale ma viene steso da Fabris. Punizione da buona posizione che però Sogno calcia sulla barriera.

1′ Partiti. Cairese con la classica divisa gialloblù. Terni con calzettoni gialli, pantalonicini neri e maglia rossoverde in stile Ternana.

Quasi tutto pronto per l’inizio della gara. Presente anche una quarantina di tifosi del Terni FC che hanno percorso circa 530 kilometri per sostenere la loro squadra.

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Facello, 4 Boveri, 5 Lazzaretti, 6 Graziani G, 7 Sassari, 8 Turone, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Basso, 13 Beltrame, 14 La Rosa, 15 Graziani T, 16 Sow, 17 Bogarin, 18 Gjataj, 19 Delishi, 20 Chiarlone. Allenatore: Riccardo Boschetto.

Terni FC: 1 Cunzi, 20 Diana, 32 Carletti, 23 Gaggiotti, 4 Dida, 3 Romeo, 5 Fabris, 22 Bagnato, 9 Tozzi, 10 Pacilli, 18 Pescicani. A disposizione: 31 Ambrogi, 6 Cianchetta, 17 Gubbiotto, 33 Valerio, 28 Malerba, 19 Ronconi, 11 Lora, 21 De Sagastizabal, 99 Proietti. Allenatore: Roberto Borrello.

Arbitro: Marco Burattini di Roma 1, Assistenti: Albulen Muca di Alessandria e Giovanni Martino di Cassino

Cairo Montenotte. Per diventare grandi, con la D maiuscola, come da campagna abbonamenti, i gialloblù della Cairese devono affrontare l’ultimo scoglio. Il nome dell’ultima fatica prima di festeggiare dopo quasi dodici mesi di allenamenti corrisponde a quello del Terni FC (qui qualche info sull’avversario)

Gli umbri sono arrivati in finale grazia al doppio pareggio (0 a 0 e 1 a 1) contro i Sardi dell’Ossese, grazie alla regola del goal in trasferta che vale doppio. Regola che potrebbe essere decisiva anche in finale, ecco perché oggi la squadra di Boschetto deve stare particolarmente attenta a non incassare goal.

La Cairese giunge a questa finale come ci si arriva tramite un torneo a eliminazione diretta. Nell’ordine, hanno eliminato Pietra Ligure, Rivasamba e Mapello (andata e ritorno) collezionando solo vittorie. Assenti Gargiulo (termina la squalifica di tre turni post espulsione contro il Rivasamba) e Hernandez.