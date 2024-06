Savona. E’ partito questo pomeriggio il primo Pride nella storia di Savona, organizzato dalle associazioni “Please Savona Rainbow” e Arcigay Savona, con il patrocinio del Comune di Savona e di molti altri e in collaborazione con l’amministrazione savonese e con molte realtà savonesi che hanno presenziato all’evento: oltre mille i partecipanti all’ìniziativa.

Dopo il ritrovo in piazza delle Nazioni (vicino alla stazione ferroviaria), il via ufficiale alla manifestazione e alle 19 circa è previsto l’arrivo in piazzale Eroe dei Due Mondi. Il corteo passerà per piazza Martiri della Libertà, via Don Minzoni, piazza del Popolo, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Sisto e corso Italia.

Tanto colore, con “abiti di scena” in linea con lo spirito della manifestazione, ma anche simboli, bandierine e cartelli.

A parlare a nome del Comune, rappresentato anche da molti esponenti di giunta e maggioranza comunale, il sindaco Marco Russo: “Una presenza molto nutrita, una bella festa, una festa della città e dei savonesi. Spero che diventi una tradizione, ma quello che conta è il messaggio di inclusività e apertura sociale”.

“La piazza vuole dare un segnale di inclusione, Savona città aperta” ha concluso il primo cittadino savonese, senza voler entrare nelle polemiche politiche di questi giorni.

guarda tutte le foto 11



E’ partito il primo Pride nella storia di Savona

Prima dell’inizio del corteo, la “Pride Week”, fatta di “eventi, proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche, DJ set e tanto altro che hanno animato la città e hanno consentito di scoprire la comunità LGBTQIA+, attraverso il contributo del nostro amico Marco ‘Penelope Please’, esponente di spicco dello spettacolo italiano e Miss Drag Queen 2022”, come hanno spiegato gli organizzatori.

E Arcigay e “Please Savona Rainbow” hanno presentato il loro manifesto.