È mancato Gianni Mazziotta, storico sindacalista savonese dei metalmeccanici

Savona. Questa mattina è mancato all’affetto della Uil e dei suoi familiari il sindacalista Gianni Mazziotta, 71 anni, da quasi vent’anni segretario generale Uilm a Savona e segretario confederale Uil Liguria con delega al territorio savonese dal 2018 al 2022.

“Gianni Mazziotta è stato un sindacalista serio e presente, con lo sguardo rivolto allo sviluppo dell’industria savonese anche nel contesto dello stato di crisi complessa. Negli ultimi tempi si era dedicato alle opportunità delle infrastrutture, dall’industria al porto, per il lavoro e lo sviluppo sostenibile”, lo descrivono dal sindacato.

La Uil Liguria, insieme al Consiglio della Uilm di Savona, si stringe attorno ai familiari e alla Uil tutta in questo momento di smarrimento e dolore. Le esequie si terranno giovedì 20 giugno alle ore 10.30 nella Chiesa della Santissima Trinità in Via Chiavella a Savona.