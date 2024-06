E’ finita la scuola e la Val Bormida pullula di campi estivi e attività per ragazzi

Val Bormida. La scuola è finita e per molti ragazzi sono iniziati il divertimento e il relax grazie alle numerose opportunità del territorio in materia di campi estivi ed attività ludico-sportive. Centinaia gli iscritti in Val Bormida alle associazioni locali, con il supporto di animatori ed educatori che si impegnano a far trascorrere giornate di condivisione ai piccoli partecipanti. La fascia di età più gettonata è quella che va dai 5 ai 12 anni, anche se ogni realtà sceglie di accorciarla o allungarla a seconda delle esigenze.

A Cairo è partita la stagione del Grest, organizzato dalla Parrocchia San Lorenzo nei locali delle Opes. Sono quasi duecento i ragazzi che fino al 28 giugno saranno coinvolti in attività e svaghi, mentre a Carcare, l’Oratorio Santa Rosa, lo prolungherà fino al 26 luglio nella tranquilla location di San Giovanni del Monte (come mostra la foto di archivio), dove ad oggi sono una quarantina gli iscritti. Al termine, una settimana di campeggio a Sant’Anna di Vinadio.

Quest’anno non è stato possibile organizzare il camp del Centro ragazzi nonostante, come sottolinea l’assessore carcarese alle Politiche sociali, Simone Ziglioli, “fosse presente la manifestazione di interesse da parte di una cooperativa che, però, non ha avuto le adesioni necessarie”. Sempre a Carcare, però, l’Istituto comprensivo ha messo a punto per il secondo anno il “Piano Estate” della Scuola Primaria, che prevede attività a Cosseria dall’1 al 16 luglio, a Carcare dall’1 luglio all’1 agosto e ad Altare da 2 al 10 settembre.

A Plodio è già tutto operativo nell’area degli impianti sportivi dove l’Asd calcio propone anche quest’anno settimane di svago per i più piccoli. E ancora, ha preso il via l’AO Summer Camp itinerante: una quarantina di ragazzi sono già iscritti alla proposta attivata dall’associazione sportiva in programma fino al 26 luglio e che si articola tra la piscina e il palazzetto di Carcare e la Cascina del Prato di Pallare.

In partenza dal 17 giugno, invece, l’Agri camp nell’azienda agrituristica Cascina La Botta a Dego: sette settimane per un centinaio di bambini dai 4 ai 12 anni tra sport, giochi, a contatto con la natura e gli animali. Sempre da lunedì prossimo fino al 30 agosto al via anche il Gac di Millesimo, Generazioni a Confronto, a cura dell’Oratorio San Luigi e della Parrocchia, che vedrà anche due settimane di campeggio in Val Maira.

Non mancano nemmeno i camp di settore, ovvero quelli previsti dalle associazioni sportive per i loro giovani tesserati che sperimentano una full immersion di gioco e allenamento per prepararsi alla prossima stagione.