Due musicisti cellesi nel tour italiano dell’organista Adam Scone

Celle Ligure. Due cellesi nel tour italiano dell’organista americano Adam Scone. Sono Samuele Sem Puppo e Nicola Arecco. Saranno loro ad accompagnarlo nella sua missione di portare un suono di hammond pieno di soul, dinamica e funky in giro per il mondo.

Il tour parte oggi, 27 giugno, da Galeata, provincia di Forlì, per concludersi il 6 luglio a Torino. C’è una data tutta savonese per il Trio: martedì 2 luglio, quando si esibirà al Santuario di Savona per il Riviera Jazz&Blues Festival, un appuntamento atteso dai tanti appassionati della leggendaria Dapton.

Ad accompagnare Scone, dopo aver già condiviso, nel 2023, un tour italiano e alcune date negli States, ci saranno il chitarrista e cantante Samuele Sem Puppo e il batterista Nicola Arecco, entrambi di ed entrambi musicisti nell’ ItalianRhythm & Soul band West Riviera.

L’organista e bandleader di Miami Adam Scone attinge dalla sua vasta esperienza di musicista, facendo parte della leggendaria band della Daptone, gli Sugarman3, e lavorando con artisti come Lee Fields, Sharon Jones, Lou Donaldson, MelvinSparks, Ben Dixon e così via. Il suo progetto solista è sotto il nome di Scone Cash Players e l’ultimo album intitolato “Brooklyn to Brooklin” (2022) prende il nome dal distretto di New York e dalla corrispondente località di San Paolo. È la registrazione più meticolosa di Scone Cash Players fino ad oggi ed esce per l’etichetta Daptone di NY. Riflette i recenti viaggi di Scone in Brasile, prima con la leggenda del soul Lee Fields, dove ha assorbito i suoni profondi e vitali di artisti come Jorge Ben, Tim Maia e le fioriture psichedeliche di Os Mutantes, mescolato con espressivi arrangiamenti di fiati, l’inconfondibile chitarra di Jimmy James e quel suono B3 che segue la tradizione di leggende come il Dr. Lonnie Smith, il fratello Jack McDuff e Jimmy Smith per citarne alcuni.

“Prodotto da Bosco Mann, e con Jimmy James (True-Loves, Delvon Lamarr Organ Trio) alla chitarra e Neal Sugarman (Sugarman 3, Sharon Jones and the Dap-Kings) al sax tenore, il gruppo ha portato questa nuova ispirazione in studio e ha registrato alcuni dei brani soul più freschi che abbiamo ascoltato da un po’ di tempo a questa parte” – Daptone Records.

Samuele Sem Puppo, ligure classe 1998, si è distinto sin dall’adolescenza come giovane chitarrista di talento nell’ambito blues italiano,unito a una forte passione per la musica soul, rhythm&blues e folk. Negli anni degli studi ha suonato in numerosi Festival e Contest tra cui Pistoia Blues, Arezzo Wave, Acoustic GuitarMeeting, Goa Boa Festival, Collisioni, Premio Bindi. Dal 2017 realizza diversi progetti come cantautore, ultimo in ordine di tempo “Greetings” in collaborazione con il famoso chitarrista e cantautore Paolo Bonfanti. Dal 2018 collabora,anche come musicista, con il cantautore Zibba, con cui realizza un album interamente dedicato e ispirato ai racconti del giovane Italo Calvino intitolato “La città dall’alto”.

Dopo il diploma di Conservatorio in Chitarra Jazz, Sem fonda con altri musicisti diverse band. Tra queste: Disinteresse Generale (psych-funk trio), L’Alibi (post-sampled, crossover); Sibia (spiritual-cosmic jazz duo) e West Riviera. Con quest’ultima, nel luglio del 2023, apre in Italia il concerto della band statunitense True Loves – capitanata dal chitarrista Jimmy James – e aottobre dello stesso anno, la band suona per la prima volta in un tour americano nell’area del Pacific North West, organizzato dai membri dellafunk band di Seattle.

In Usa inizia a collaborare con l’hammondista Adam Scone e a novembre del 2023 sempre Sem, in collaborazione con PMA Promotion, organizza il primo tour italiano come backing band di Scone sotto il nome del suo progetto solista “Scone Cash Players” (special guest Neal Sugarman, sassofonista soul-jazz di fama internazionale fondatore della Daptone di cui sopra). Con loro anche Nicola Arecco, batterista cellese tra i più funk e soul della Riviera, con alle spalle numerose esperienze in band (Ponte di Zan, Chantal & the Chain Gang, Sam & the Band, Pnksand, L’Alibi, Zibba) e progetti (Reveler Stone Bricks, Made2Dance) in veste di musicista e produttore.