Dopo 5 anni di prigione Julian Assange torna libero: firmato il patteggiamento

Londra. Julian Assange è libero. Dopo oltre dieci anni passati braccato dalle polizie di mezzo mondo e cinque vissuti in prigione il giornalista famoso per aver pubblicato su Wikileaks centinaia di migliaia di documenti considerati segreti relativi alle guerre statunitensi in Iraq e Afghanistan, disvelando al mondo retroscena, fatti e numeri taciuti all’opinione pubblica mondiale, ha lasciato il carcere di Londra dopo l’accordo di un patteggiamento con la giustizia americana. Potrà tornare nella sua Australia dalla sua famiglia, dopo una vera e propria odissea iniziata nel 2010.

Secondo Wikileaks, la società fondata dallo stesso Assange, “ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh la mattina del 24 giugno, dopo avervi trascorso 1901 giorni. Gli è stata concessa la libertà su cauzione dall’Alta corte di Londra ed è stato rilasciato nel pomeriggio all’aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo ed è partito dal Regno Unito”.

“Questo è il risultato di una campagna globale che ha coinvolto organizzatori di base, attivisti per la libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico, fino alle Nazioni Unite. Ciò ha creato lo spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha portato a un accordo che non è stato ancora formalmente finalizzato – viene specificato poi Wikileaks – Assange dopo più di cinque anni in una cella di 2×3 metri, isolato 23 ore al giorno, presto si riunirà alla moglie Stella Assange e ai loro figli, che hanno conosciuto il padre solo da dietro le sbarre“.

Secondo quanto riportato in queste ore dalla Cnn, “il giornalista ha accettato di dichiararsi colpevole di un reato relativo al suo ruolo in una delle più grandi violazioni di materiale classificato americano, come parte di un accordo con il Dipartimento di giustizia Usa che gli consentirà di evitare la reclusione negli Stati Uniti e di tornare in Australia”. Secondo quanto previsto da questo accordo, il giornalista dovrebbe ricevere una condanna di 62 mesi, pari cioè al tempo già trascorso in carcere, cosa che gli consentirebbe di tornare presso la propria casa in Australia, paese in cui è nato. Assange, che per la giustizia americana rischierebbe 175 anni di careare, era perseguito dalle autorità statunitensi per aver pubblicato documenti militari riservati forniti dall’ex analista dell’intelligence dell’esercito Chelsea Manning nel 2010 e nel 2011. Grazie a quei documenti, però, tutta l’opinione pubblica mondiale è venuta a conoscenza della dimensione del costo umano dei conflitti in medio oriente e dei meccanismi che li hanno portati ad esplodere.