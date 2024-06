Donna investita a Loano, l’appello della figlia: “Aiutateci a trovare testimoni”

Loano. Donna investita a Loano e trasportata in codice rosso in ospedale: arriva l’appello dei familiari per fare chiarezza sull’accaduto.

L’investimento è avvenuto lo scorso venerdì (14 giugno), in via Trento e Trieste.

Soccorsa tempestivamente dai militi della croce rossa di Loano e dal personale del 118, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Mia mamma ha perso i sensi in seguito all’accaduto, ma manteniamo viva la speranza di reperire testimoni di tale avvenimento”, ha scritto la figlia alla redazione di IVG, lanciando un appello ai lettori.

“È stata investita sulle strisce pedonali mentre andava a fare la spesa, – ha proseguito la figlia, – e poco prima di perdere conoscenza ricorda di aver visto molte persone intorno a lei”.

In seguito all’incidente, la donna, che indossava una gonna viola, ha riportato un importante trauma facciale, la frattura del naso e dell’omero e una vertebra del collo incrinata.

Chiunque dovesse avere informazioni, può contattare direttamente la famiglia, al numero 347.3054354, oppure direttamente la polizia locale di Loano.