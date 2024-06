Domenica 7 Luglio al Monkey’s di Sanremo arriva un beach party ispirato alle feste in spiaggia di Ibiza

Le temperature si alzano, il cielo si apre e il Monkey’s Beach Club di Sanremo si prepara, a inaugurare l’estate a partire da venerdì 5 luglio con il weekend di apertura. Nelle ultime settimane diverse immagini e video raffiguranti delle “banane giganti” hanno fatto il giro del web catturando l’interesse di molti attenti osservatori. Si tratta della campagna promozionale del Banana Beach Party, un nuovo format di intrattenimento diurno che andrà in scena la prima domenica di Luglio proprio nel locale situato sul Lungomare Italo Calvino.

“Siamo davvero entusiasti di annunciare l’arrivo di questo format daytime, sarà la grande novità di questa seconda stagione ed è un progetto al quale abbiamo lavorato per molto tempo” dichiara la gestione dell’ormai noto beach club matuziano.

UN EVENTO EPICO

Immaginate una giornata in spiaggia che si trasforma in una festa senza precedenti. Il Banana Beach Party prende ispirazione dai più famosi beach party e li adatta alla vivace cultura della Liguria. Dalle 16:00 fino al tramonto, la spiaggia diventa il teatro di una celebrazione epica, con ingresso gratuito per tutti.

Preparatevi a ballare sulle note delle hit estive, con una line up di deejay, vocalist e performer di alto livello, compresi alcuni artisti del celebre party ibizenco Elrow. La musica house, dance e urban creerà la colonna sonora perfetta per un pomeriggio di puro divertimento.

Gli allestimenti spettacolari includono banane giganti, palloni personalizzati e costumi gonfiabili, creando un’atmosfera esotica e coinvolgente. Le installazioni artistiche e gli effetti speciali renderanno il Banana Beach Party un’esperienza visivamente mozzafiato.

Il diverto notturno è intramontabile questo è certo, ma il giorno offre nuovi scenari inesplorati per svagarsi. L’ evento è pensato per essere inclusivo e aperto a tutti. Non c’è un dress code rigido, solo l’invito a esprimere il proprio spirito da “beach lover”. Sotto il sole, tutti sono uguali e pronti a divertirsi insieme.

NON SOLO BALLO

Prenota un tavolo o un baldacchino per festeggiare con i tuoi amici in un’area riservata, oppure rilassati al ristorante del beach club con il menù à la carte. Il Banana Beach Party è il luogo ideale per celebrare occasioni speciali, come compleanni, lauree o adii al celibato/nubilato, in un ambiente unico e festoso.

Il tramonto più lungo d’Italia in una cornice straordinaria: non è solo un evento, è un viaggio che lascerà ricordi indelebili.

UN PROGETTO CHE PARTE DA LONTANO

“Dal 2017, dopo l’inaugurazione del Samsara di Riccione” – spiega Lorenzo Valterza, l’organizzatore di eventi che ha concepito il format – “mi sono innamorato del concetto di festa in spiaggia alla luce del giorno, perciò ho lavorato alla creazione di numerose esperienze di intrattenimento diurno, anche qui a Sanremo. Credo che questo Beach Party rappresenti la massima espressione del mio modo di interpretare il daytime: un evento pensato per tutti, con effetti speciali e artisti straordinari. Non vedo l’ora di condividere questa avventura con il pubblico sanremese insieme a tutto il team del Monkey’s”.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Tutti i dettagli sono raccontati sul sito www.bananabeachparty.it – sui canali social del brand – e del Monkey’s Beach Club.