Domani arriva a Celle il “Mercatino per la Piazza del Mondo”: un’offerta per fare del bene

Celle Ligure. Pensare agli altri in modo concreto. Per questo domani a Celle un’occasione importante per dare davvero una mano.

Il “Mercatino per la Piazza del Mondo” arriverà nella Sala Consiliare del Comune, in via Boagno. Dalle 10 a mezzogiorno e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30.

“Troverete vestiti usati e oggetti che, grazie a una vostra offerta, potranno avere una seconda vita e possibilità. – spiegano gli organizzatori – Il ricavato sarà interamente devoluto per acquistare oggetti di prima necessità, come scarpe e medicinali, e donato a Lorena Fornasir che si prende cura, con la sua associazione ‘Linea d’Ombra’, delle persone che arrivano a Trieste dopo aver affrontato la rotta Balcanica cercando speranza e una vita migliore, riportando purtroppo profonde ferite nel fisico e nell’anima”.

Iniziativa a cura di Anpi e Traumfabrik.