“Dimissioni protette”, a Savona nuovo spazio dell’Hospice per i malati terminali

Savona. Sabato 29 giugno alle ore 11, nella sede del Palazzo dei Canonici in via Manzoni, si svolgerà la cerimonia di consegna all’Associazione di volontariato “Sono sempre io”, costituita da personale dell’Hospice di Savona, dello spazio predisposto per il progetto “Dimissioni protette”.

Si tratta di un piccolo sogno realizzato con la collaborazione della Diocesi di Savona e Noli, che ha messo a disposizione un appartamento a titolo completamente gratuito, e di alcune associazioni di servizio del savonese (Lions, Rotary e Zonta) che si sono impegnate per acquistare gli arredi necessari.

“Vorremmo spendere poche parole per descrivere tale progetto – commentano gli addetti ai lavori – l’Hospice di Savona, al momento unico presidio al servizio di tutti gli abitanti della Provincia, accoglie i malati terminali oncologici e di SLA. Il periodo massimo di degenza è di 30 giorni. Succede che, a volte, sarebbe necessario prolungare il ricovero, perché alcuni di questi pazienti purtroppo non hanno la possibilità di essere assistiti al domicilio ed accompagnati in maniera dignitosa al fine vita. Le ragazze dell’Hospice hanno dunque pensato di poter predisporre due posti letto “protetti” in diversa sede, per poter continuare a garantire una assistenza adeguata ed

affettuosa. Anche solo il fatto che personale dipendente, per far meglio il proprio lavoro, abbia fatto tale scelta di servizio, costituisce finalmente una “buona” notizia e un ulteriore segnale di quanto il volontariato, unendosi in sinergie importanti, sia in grado di realizzare, con attenzione sempre costante alle fragilità ed ai bisogni delle persone”.