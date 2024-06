Dego, Siri pronto per il secondo mandato con la “sua” fedele giunta

Dego. Il mandato bis del sindaco Franco Siri sta per iniziare nel segno della continuità, anche per quanto riguarda la sua giunta. Nonostante non siano ancora state ufficializzate le deleghe, che, come spiega il primo cittadino, verranno svelate durante il Consiglio comunale di insediamento a fine giugno, c’è la volontà di rispettare il numero delle preferenze ottenute dai candidati consiglieri, pertanto, Corrado Ghione, con i suoi 170 voti personali, sarà nuovamente nominato vice sindaco.

Anche Maria Antonella Drago, già assessore durante lo scorso mandato, sarebbe riconfermata sia nel rispetto dei numeri (per lei 144 voti) sia in quello delle quote rosa per la parità di genere.

Gli altri consiglieri eletti, in ordine di preferenze, sono: Paolo Grenno 66, Mattia Becco 64, Andrea Domeniconi 47, Jessica Bogliacino 44, Paolo Valle 31, Luca Campi 25, Ivo Beretta 19 e Luciana Nitri 7.