Dall’associazione “Il Sorriso di Benedetta” 15mila euro a sostegno del Centro di Cardiogenetica Vascolare Marfan

Provincia. “Siamo lieti di comunicare che venerdì 14 giugno 2024, presso il Policlinico S.Donato a San Donato, si è concretizzato un ulteriore importante obiettivo della nostra ‘Associazione ‘Il Sorriso di Benedetta ODV‘, attraverso la consegna ufficiale della donazione di euro 15.000, in aiuto e sostegno al Centro di Cardiogenetica Vascolare Marfan che ricordiamo , oltre a seguire i pazienti affetti dalla Sindrome di Marfan con percorsi di diagnosi e cure e’ in prima linea nella attivita’ di ricerca scientifica sulle malattie di tipo genetico e su patologie legate alla Sindrome di Marfan”, si legge in una nota.

“La donazione, attraverso la ‘Fondazione Alessandro Frigiola per il cuore’ servira’ nello specifico a sostenere un importantissimo progetto di ricerca scientifica sui Friboblasti, ( cellule del tessuto connettivo ), ed aneurismi dell’aorta toracica: caratteristica strutturale in pazienti con Sindrome di Marfan e patologie del tessuto connettivo. Abbiamo inserito nel sito della nostra Associazione , nel capitolo che riguarda il progetto sul Policlinico S. Donato e sulla ricerca, un documento rilasciato dal Dott. Pini che spiega nel dettaglio il progetto di ricerca “FIBRA”, oggetto della donazione; invitiamo , chi lo volesse , a prenderne visione”, prosegue.

“Intendiamo sottolineare che abbiamo potuto realizzare questo importante progetto grazie a due preziose raccolte fondi, la prima organizzata dal Dott. Matteo Colombini, ( AD del Gruppo Orsero ), in occasione della festa del suo compleanno e la seconda dall’Associazione Pulp e ILM in occasione della serata “Rischiatutto Riviera” , organizzata al Cinema Teatro di Pietra Ligure il 22-04 scorso . Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare al Dott. Pini , al Prof. Frigiola ed ai loro staff per l’immenso e prezioso lavoro che fanno tutti i giorni regalando speranza a bambini e persone che a causa della malattia vengono coinvolte in percorsi di vita molto difficili e complicati . Ringraziamo infine i promotori delle raccolte fondi e tutti gli amici della nostra Associazione che attraverso la continua dimostrazione di affetto e i loro contributi rendono possibile il raggiungimento dei nostri obiettivi”, concludono.