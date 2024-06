Dalla Cappella Sistina di Savona a quella di Roma, viaggio con splendide auto storiche tra due luoghi simbolo nel nome di Sisto IV

Savona. Si farà anche quest’anno il Memorial Sistina, suggestivo raduno di auto storiche che porta prestigiosi esemplari da una Cappella Sistina all’altra, quella di Savona e ovviamente quella di Roma.

Ci illustra le informazioni del caso Mauro Zunino, presidente del Vintage Motors Club Savona, che organizza l’evento, perché quasi tutto il programma è stato deliberato.

Intanto è bene farsi ricordare perche questa iniziativa è nata. Risponde Zunino: “Per sottolineare l’importanza di avere una Cappella Sistina a Savona e del fatto che entrambe sono state volute da un papa savonese, Sisto IV, Francesco Della Rovere”.

Quando ci sarà l’edizione 2024? “Sarà la quinta, sesta se consideriamo la numero zero del 2011, con l’interruzione dovuta alla pandemia, e si svolgerà da sabato 28 a lunedì 30 settembre. Forse saremo costretti a non partire da piazza del Duomo per il cantiere che la occupa in larga parte e potremmo scegliere allora di partire dal Santuario alle 10. D’altronde anche il Santuario della Madonna della Misericordia è perfettamente inserito nel contesto storico che vogliamo celebrare. Viaggeremo tutto sabato, ricorrendo all’autostrada solo per evitare il traffico di Genova, per percorrere i 575 chilometri che separano le due Sistine. Lunedì alle 9,30 entreremo nella Santa Sede. Se ricordo la fatica che abbiamo fatto per farci accettare e vedere piazza San Pietro…”.

Ce lo ricordi. “I primi contatti non furono facili, ovviamente. Si trattava di portare auto storiche in Vaticano… Ma quando abbiamo spiegato le finalità del nostro evento abbiamo compreso che la cosa stava prendendo una buona piega. Anche quest’anno siamo stati accettati con gioia”.

Già scelte le vetture per Roma? “Non tutte. Penso che saranno una quindicina, all’altezza del prestigio che ha sempre caratterizzato la nostra partecipazione, basti pensare che abbiamo anche avuto l’Aurelia B24 originale del film Il sorpasso con Vittorio Gassman, auto ospite del nostro sodalizio”.

Ricordi? “Tanti ovviamente, con le foto di giorno e di notte in Vaticano, l’incontro con il cardinale Calcagno, la consegna di una tempera di Renata Minuto per il Papa, la presenza dell’allora sindaco Ilaria Caprioglio”.

Suggerimenti per la valorizzazione della nostra Cappella Sistina? “Non voglio e non posso permettermi, ci sono molte persone che lavorano per farla conoscere. Potrei solo aggiungere che è giusto impegnarsi per tenerla aperta il più possibile. Quando diciamo ‘Ci vediamo dalla Cappella Sistina’ e’ per noi una frase usuale, ma testimonia che viviamo sull’oro”.

Altre iniziative del club? “Confermeremo quelle di ogni anno. L’obiettivo potrebbe essere di portare a Savona la Mille Miglia che ormai girovaga per l’Italia e l’11 giugno di quest’anno sarà per esempio a Genova”.