Dal teatro al grande schermo: l’attore savonese Giuseppe Benzo protagonista del film “La cospirazione del Titanic”

Savona. Giuseppe Benzo, conosciuto come Bepi, è un attore e regista savonese. La sua carriera, iniziata nel 1985, si è sviluppata attraverso una serie di esperienze che vanno dalla tragedia greca all’improvvisazione, dalla commedia shakespeariana al teatro contemporaneo.

Originario di Savona, Bepi ha dedicato la sua vita all’arte drammatica, arricchendo il suo percorso con numerosi corsi di recitazione a Savona e Genova, e più recentemente con studi cinematografici presso il “CS Cinema” di Milano e l’Accademia Nazionale della Voce di Bologna.

Con una carriera che abbraccia quasi quattro decenni, Bepi Benzo ha interpretato ruoli in diverse produzioni teatrali di rilievo. Ha collaborato con diverse compagnie teatrali e ha diretto numerosi spettacoli drammaturgici nel savonese. È anche docente di “Storia del Teatro” presso l’Università della Terza Età di Savona. Tra le opere più significative a cui ha partecipato si annoverano “Il cilindro” di Eduardo De Filippo, “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello, “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare, e “Il tartufo” di Molière. La sua versatilità e dedizione gli sono valsi numerosi premi e riconoscimenti.

Nei prossimi mesi Bepi Benzo è pronto a debuttare sul grande schermo nel film “La cospirazione del Titanic”. Il film, diretto sulla scia dell’ultima opera del regista William Friedkin “The Caine Mutiny Court Martial”, è ambientato nel contesto storico della fondazione della Federal Reserve negli Stati Uniti. La trama ruota attorno a un incontro segreto nel 1910 tra i principali esponenti del sistema bancario americano, culminando nel misterioso naufragio del Titanic.

La riprese del film inizieranno a ottobre 2024 e termineranno a dicembre (post produzione entro febbraio 2025). La pellicola sarà girata in Italia, Regno Unito e Serbia.

TRAMA

Nel novembre del 1910, sei influenti uomini d’affari si incontrano a Jekyll Island per riformare il sistema bancario nazionale, ponendo le basi per la futura Federal Reserve. Il film esplora le tensioni e le cospirazioni attorno a questo evento storico, concentrandosi su figure come Benjamin Guggenheim, Isidor Straus e John Jacob Astor, che furono tra i passeggeri del Titanic. Dopo il disastro, si sviluppa un’indagine in stile “Perry Mason”, con Johnny Lorens, un investigatore londinese, che cerca di dimostrare una cospirazione orchestrata da John Pierpont Morgan.

“La cospirazione del Titanic” è girato in italiano e inglese, con doppiaggio per il mercato estero, e verrà presentato in anteprima in festival internazionali come Berlino, Cannes o Venezia. La distribuzione avverrà attraverso piattaforme On Demand come Prime Video e nei principali cinema europei e americani.

LAVORI

Dal 1985 al 2020, Giuseppe Benzo ha lavorato alle seguenti opere: “Il cilindro” di Eduardo De Filippo, “La febbre del fieno” e “Breve incontro” di Noel Coward (premio come migliore attore), “Così è se vi pare”, “La patente”, “L’altro figlio”, “Liolà” di Luigi Pirandello, “Il linguaggio della montagna” (vincitore come miglior spettacolo del premio 2014 “Albissola per il teatro”), “Anniversario” (spettacolo 2^ classificato del premio “Albissola per il teatro” 2015) e “Party Time” di Harold Pinter, “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare, “Il tartufo” di Molière, “Colpi di timone” di Enzo La Rosa, “Discarica” di Ferdinando Ventriglia, “Harvey” di Mary Chase, “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli, “Pallottole su Broadway” di Woody Allen, “La bancarotta” di Carlo Goldoni, “Processo a Cesare” di Corrado Augias, “Il soldato” di Franco Fortini, “L’ultimo nastro di Krapp” di Samuel Beckett, “Ritratti di madonne” testi di Luigi Pirandello, Tennessee Williams, Franca Rame e Curzio Malaparte, “Pinocchio – Il grande musical” edizione “Compagnia della Rancia”, “Una birra per Hank – Viaggio intorno a Bukowsky” e “Napoli: punto e a capo?” (testi e arrangiamenti di Giuseppe Benzo), “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, recital dantesco in occasione del 750^ anniversario della nascita di Dante Alighieri.