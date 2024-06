Dal flash mob a New York al “Karaoke itinerante” nelle piazze liguri: al via il tour dell’alassino Giacomo Aicardi

Alassio. Dopo il successo del Flash mob organizzato nella Grande Mela, in cui ha cantato insieme ad altri mille italiani il brano “La Nuova Stella di Broadway” di Cesare Cremonini, il presentatore alassino Giacomo Aicardi esordisce nelle piazze con il suo format: “Karaoke Itinerante”. Un’iniziativa lanciata con successo da due anni in diversi locali della Provincia di Savona e che, da quest’estate, si sposterà nelle Piazze liguri mantenendo la stessa anima e passione per la musica. La prima tappa è fissata il 3 Luglio in Piazza Partigiani ad Alassio, dove si esibiranno tanti concorrenti omaggiando i grandi classici della musica italiana ed internazionale, fino ad arrivare alle hit che compongono le classifiche di oggi.

La manifestazione è pensata per coinvolgere un pubblico eterogeneo, che potrà partecipare attivamente alle esibizioni grazie alla proiezione su maxischermo dei testi delle canzoni. Durante la serata inoltre gli spettatori potranno votare la propria esibizione preferita attraverso un “Televoto” lanciato sui canali social di “Karaoke Itinerante”, decretando così il vincitore della serata che avrà la possibilità di partecipare come concorrente alla tappa successiva del format. Per partecipare come concorrenti all’evento di Alassio è necessario scrivere alla mail: karaokeitinerante@gmail.com, oppure al numero di telefono: +39 3662470014, con termine di scadenza fissato entro domenica 30 Giugno; per assistere all’evento invece non è necessaria nessuna prenotazione: ingresso libero!

“È una grande emozione per me portare un progetto partito nei locali alle piazze. Ho sempre visto la musica come uno strumento unico di aggregazione e divertimento sano, capace di regalare delle emozioni e dei momenti che rimangono impressi nell’immaginario collettivo. Credo che le persone quando cantano cambino, perché una canzone può racchiudere un mondo che è difficilmente spiegabile a parole. Spero di ricreare la stessa magia che ha accompagnato le serate del “Karaoke Itinerante”, anche se questa volta saranno un po’ più in grande, mantenendo però lo stesso spirito e la stessa semplicità che ha sempre contraddistinto il format.”