Da Savona a Ibiza: due giovani Dj hanno portato la loro festa “Attitude” a livelli internazionali

Savona/Ibiza. Twenty Six e Hotel Dieu, due giovani DJ di Savona, hanno portato la loro festa “Attitude” a livelli internazionali, ottenendo una residenza in uno dei migliori mini club di Ibiza: il Tantra.

“Attitude” non è semplicemente una festa, ma La festa. Questa è la dimostrazione che la costanza, la voglia di emergere e il desiderio di fare bene spesso ripagano.

La festa “Attitude” è nata a Savona, dove Twenty Six e Hotel Dieu hanno organizzato i loro primi eventi in varie location della provincia. Questi eventi, caratterizzati da una forte passione per la musica elettronica e un’atmosfera unica, hanno rapidamente guadagnato popolarità, attirando un pubblico sempre più ampio.

La presenza di guest importanti è stata la ciliegina sulla torta, contribuendo a consolidare la reputazione di “Attitude”, ma il vero successo è derivato dalla dedizione e dal talento dei due DJ.

Dopo una serie di eventi di successo a Savona, è arrivata la chiamata più attesa ma anche la meno prevista: il Tantra di Ibiza, un celebre club di Playa d’en Bossa, ha offerto loro una residenza mensile. Questo rappresenta un traguardo straordinario per i due giovani savonesi, catapultandoli sulla scena internazionale.

Il debutto al Tantra è avvenuto il 22 giugno, registrando un sold out. La lineup della serata includeva Twenty Six e Hotel Dieu come headliners, affiancati da due guest d’eccezione: Guille Placencia, noto DJ spagnolo e fondatore della Pera Record insieme a George Privatti, e uno dei talenti inglesi più in voga, Vito UK.

Ecco le prossime date degli eventi al Tantra: – 26 luglio – 18 agosto – 8 settembre – L’atto finale il 5 ottobre.

I DJ che si esibiranno in queste serate saranno di calibro internazionale, tra cui Jesse Calosso, Alessio Bianchi, Carloh, Brisotti e molti altri che verranno annunciati. Un riconoscimento speciale va a Twenti Six che, con la sua canzone “Buscando Money”, ha recentemente ottenuto il disco d’oro in Italia, dopo averlo già ottenuto in Argentina e il disco di platino in Spagna. Con 4 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 100 milioni di stream su Spotify, questi sono numeri impressionanti che dimostrano il talento dei savonesi pronti a conquistare il mondo.

Per la prima volta nella storia, due savonesi hanno portato una festa della loro città nella capitale della musica elettronica. “Siamo orgogliosi di questo successo e non vediamo l’ora di vedere cosa riserverà il futuro per Twenty Six, Hotel Dieu e la festa Attitude”, fanno sapere dal loro entourage.