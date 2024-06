Da Celle a San Quirico d’Orcia le Brocche di ceramica dei Mannuzza

Celle Ligure. Le Brocche in ceramica di Marcello e Andrea Mannuzza a San Quirico d’Orcia per la rievocazione della festa medievale in onore dell’Imperatore Federico I di Svevia, Il Barbarossa.

La manifestazione da domani, mercoledì 12 giugno a domenica 16, nel comune della provincia di Siena, che si appresta ad accogliere giorni di festa per la 62esima edizione della Festa del Barbarossa.

“Siamo felici e onorati di partecipare con le nostre Brocche di ceramica, alla Festa del Barbarossa” commentano padre e figlio dalla loro bottega sul mare.