Da Ata 400mila euro al Comune di Borghetto, il consigliere di Savona Arecco: “Ennesima tegola finanziaria sulla partecipata”

Savona.” Apprendiamo dai giornali dell’ennesima tegola finanziaria caduta si Ata. Ora all azienda toccherà accollarsi l’ulteriore cifra di circa 400mila euro per il servizio scadente fornito al Comune di Borghetto. Bene, non c’è che dire, un’ ottima notizia per la nostra partecipata”. Commenta così il consigliere comunale di Savona Massimo Arecco.

“E il Comune di Savona? Quando ne avrebbe avuto la possibilità tecnico giuridica avrebbe dovuto, potuto, costituirsi parte civile contro i responsabili di tale ulteriore disastro, ma ha deciso di non farlo. Complimenti Sindaco Russo a Lei e alla Sua giunta.

“Si ricorda l’interpellanza che le rivolsi all’epoca, nel settembre del 2022 e si ricorda le risposte evasive al riguardo che mi vennero fornite in allora durante uno dei consigli comunali? O meglio, che il comune di Savona non avrebbe fatto nulla e che non avrebbe neppure richiesto le dimissioni di un consigliere della sua maggioranza”.

“Le ricordo che in allora, il collegio arbitrale, aveva emesso, avverso il consiglio di amministrazione di Ata, in carico dal 2011 al 2016, la condanna a pagare 1.900.000euro. Ed ora leggiamo di questa ulteriore sentenza del Tribunale di Genova. Che ne pensa oggi Sig. Sindaco, alla luce di questa nuova sentenza?”, conclude.