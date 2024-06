Da Albenga al mondo dello spettacolo: la parabola in ascesa dell’attore ingauno Mirco Scutellà

Albenga. Mirco Scutellà sta vivendo un momento magico per la sua carriera nel mondo del spettacolo. Originario di Albenga, il poliedrico arista ingauno ha saputo farsi strada in un settore competitivo, distinguendosi per la sua grande passione per la recitazione.

“Ho cominciato il mio percorso con Starfilm Liguria – racconta Scutellà a IVG -. Mi sono formato attraverso una scuola di canto e musical, ma in gran parte sono autodidatta”.

La dedizione dell’attore ingauno lo ha portato a partecipare a diverse produzioni locali e nazionali, lavorando spesso come comparsa, figurante speciale e attore per ruoli secondari.

Il curriculum di Scutellà è ricco di esperienze: “Ho avuto l’opportunità di lavorare con Michele Placido in ‘Vallanzasca’, dove interpretavo un poliziotto – ricorda -. Ho anche collaborato con Ale e Franz in uno sketch show, e ho avuto un piccolo ruolo in ‘Che bella giornata’ con Checco Zalone”.

L’attore albenganese ha preso parte a numerosi progetti, tra cui un video musicale per i New Trolls, spot pubblicitari per McDonald’s a Serravalle, ma ha anche partecipato al casting per ‘Matrimonio a Prima Vista’. “Sono in lista per una delle prossime edizioni – dice -, ho superato la prima selezione”.

Il 2024 si prospetta un anno ricco di impegni per Scutellà. “Da gennaio ho lavorato per Netflix durante il Festival di Sanremo come figurante speciale – racconta con orgoglio -. Inoltre, Mirko sarà protagonista in ‘Naked Attraction Italia’, un programma TV condotto da Nina Palmieri delle Iene, che andrà in onda su Discovery il 21 giugno e successivamente su Real Time e La Nove”.

Uno dei progetti più emozionanti è la sua partecipazione a ‘I Delitti Del Bar Lume’, una serie che ha registrato all’Isola d’Elba e che uscirà a gennaio su Sky Cinema. “Ho lavorato intensamente per questa produzione, e non vedo l’ora di vedere il risultato,” aggiunge entusiasta.

Oltre alla recitazione, Mirko si dedica anche alla poesia, un’altra delle sue grandi passioni. “Scrivo poesie sul mio vissuto, sul passato e su tante situazioni che possono riguardare ognuno di noi”.

Recentemente Scutellà è stato contattato per partecipare a ‘Tu Si Que Vales’, e ha in programma un provino per un’agenzia di Milano per migliorare ulteriormente le sue competenze in dizione e recitazione. Inoltre, l’artista ingauno parteciperà a un casting per un film che si girerà a Genova intitolato ‘Colpo Circuito’, un altro tassello che si aggiunge alla sua carriera in ascesa.