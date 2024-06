Cultura, continua il sostegno di Regione Liguria alle istituzioni culturali del territorio

Regione. Continua il sostegno della Regione Liguria a favore delle Istituzioni culturali del territorio. Oggi nella seduta della Giunta regionale sono stati stanziati, su proposta del presidente ad interim Alessandro Piana, 583mila euro. Risorse destinate a Palazzo Ducale (400mila euro), al Festival della Scienza (60mila euro) e alle principali istituzioni culturali liguri.

“Si tratta di un sostegno concreto – ha spiegato il presidente ad interim Alessandro Piana – a favore di soggetti infaticabili animatori di occasioni che operano senza scopo di lucro concorrendo ad arricchire e radicare l’offerta culturale nella regione. Il loro lavoro che Regione contribuisce a sostenere, coinvolge l’intero territorio regionale articolandosi tra la conservazione e la cura del patrimonio come beni librari, collezioni artistiche, fondi e archivi e le relative attività di studio e ricerca da cui scaturiscono idee e proposte per la fruizione con eventi diversi. Incoraggiare e ancora meglio condividere l’impegno di questi alfieri del territorio significa preservare un patrimonio molto ricco e non di rado poco conosciuto, una preziosa espressione dell’identità più profonda della Liguria. Inoltre il sostegno a Palazzo Ducale significa lavorare nel solco di una continuità dando importanza alla cultura come specchio della comunità”.

Palazzo Ducale – Sul bilancio regionale 2024 è stato stanziato un contributo di 400mila euro a favore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura concesso in base alla convenzione tra Regione Liguria, il Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la cultura per la prosecuzione delle attività che già facevano capo alla Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo che ha acquisito il patrimonio della Collezione Wolfson. “Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – sostiene il presidente Beppe Costa – è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento imprescindibile nella programmazione culturale non soltanto regionale, contribuendo alla promozione del territorio e alla crescita civile, attraverso l’organizzazione di mostre internazionali, rassegne e festival dalla larga partecipazione e iniziative coinvolgenti. Un compito, questo, che abbiamo saputo portare avanti grazie alla riconosciuta professionalità, ma anche al sostegno delle istituzioni che mai ci ha abbandonato. Ringrazio la Regione Liguria per la fiducia che, come ogni anno, ci accorda e che ci dà un ulteriore incoraggiamento per garantire il nostro impegno”.

Istituzioni Culturali – Stanziati oltre 123mila euro sul bilancio regionale 2024 a sostegno di una serie di Istituzioni culturali sulla base del testo unico in materia di cultura n 33 del 2006. Tra le istituzioni beneficiate figurano: Società di letture e conversazioni scientifiche, Società ligure di Storia Patria, Istituto Internazionale di studi liguri, Fondazione Casa America, Fondazione Mario Novaro, Museo Biblioteca dell’Attore, Società di letture e conversazioni scientifiche, Accademia lunigianense di scienze Giovanni Cepellini.

Festival della Scienza – Assegnato un contributo per il 2024 di 60.000 euro per le sue attività sul territorio regionale.

“Le istituzioni culturali rivestono un ruolo cruciale nel tessuto sociale ed economico di un territorio – conclude il presidente ad interim Alessandro Piana – Luoghi non solo di conservazione del patrimonio, ma veri e propri catalizzatori di sviluppo e coesione sociale perché contribuiscono alla trasmissione della memoria storia e delle tradizioni locali, mantenendo viva l’eredità culturale e permettendo alle giovani generazioni di conoscere e apprezzare le radici della propria comunità”.