Cuccioli di capriolo avvistati nel savonese, le guardie zoofile: “Non vanno toccati, aspettano la mamma”

Albenga. Un cucciolo di capriolo trovato al confine tra la provincie di Savona e Imperia è stato consegnato nei giorni scorsi alla Guardia Zoofila ingauna, che lo ha poi portato all’Enpa al Cras di Cadibona.

Il problema di questi recuperi effettuati da privati è che portando via il piccolo capriolo dal luogo in cui stazionava viene anche definitivamente allontanato dalla mamma. L’appello arriva da Gadit – Guardie Ambientali D’Italia distaccamento di Albenga e riguarda i cuccioli di capriolo, che sono nati in questo periodo.

Il Presidente delle Guardie Zoofile Gadit, Ferrante: “Quando li vedete soli, nascosti nella vegetazione, non toccateli. Sono lì che aspettano la mamma. Purtroppo molte persone hanno già iniziato a contattarci, ma bisogna lasciarli lì se sono in condizioni di sicurezza e non interferire”. Un appello che riguarda anche daini.