Crisi Verallia, Ziglioli: “In Val Bormida si tutelino i lavoratori e occorre pensare ad una strategia industriale”

Carcare. “C’è grande preoccupazione per il futuro dei lavoratori dello stabilimento Veralia di Carcare e di tutto il comparto del vetro nonché delle attività produttive in Valbormida. Occorre prestare la massima attenzione sulla questione coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, sociali e imprenditoriali per salvaguardare, innanzitutto, i posti di lavoro e il settore del vetro in Valbormida che è una risorsa economica, produttiva e sociale non solo per la Valbormida ma per tutta la provincia.”

A parlare è Simone Ziglioli, coordinatore valbormidese del Pd, responsabile Lavoro nella segreteria regionale nonché assessore del Comune di Carcare.

Prosegue: “È urgente e necessario promuovere tutte le possibili iniziative, come già fatto dal Sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, che ha predisposto un tavolo di discussione con i Sindaci del territorio per cercare soluzioni condivise che vadano oltre alle appartenenze partitiche ma per il bene del territorio. In questa direzione si stanno muovendo fattivamente anche il Consigliere Regionale savonese Roberto Arboscello e i nostri Parlamentari, promuovendo, in tutte le sedi istituzionali, azioni concrete per evitare un vero e proprio disastro economico e sociale per la Valbormida.

“Una situazione che è figlia dell’incapacità della Regione e del Governo nel programmare politiche industriali per il territorio, rischiando di far sprofondare in una grave crisi economica e sociale la Valbormida che, purtroppo, troppo ha già dato senza ricevere.”

Conclude Ziglioli: “Ora l’urgenza è quella di tutelare i posti di lavoro ed il comparto del vetro valbormidese, ma subito dopo si dovrà pensare ad una prospettiva industriale per il territorio”.