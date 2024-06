Cosseria, fiamme in un appartamento: due persone in ospedale

Cosseria. Attimi di paura ieri sera a Cosseria, in località Rossi, per un alloggio andato a fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.00, quando il vicino della donna che vive nell’appartamento da cui si vedevano uscire le fiamme, ha chiamato i soccorsi e si è anche precipitato a salvare l’anziana.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Cairo e di Carcare, i vigili del fuoco che hanno in breve tempo domato l’incendio, oltre al personale sanitario del 118.

Per fortuna, le condizioni delle due persone non sono gravi: a seguito delle inalazioni per il denso fumo sprigionato dal rogo, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona in codice verde, la donna in codice giallo.

Restano ancora da appurare le cause esatte che hanno innescato le fiamme nell’appartamento, con i vigili del fuoco impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.