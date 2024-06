Cosseria, concluso il periodo di riequilibrio finanziario. Il sindaco: “Chiusa una pagina di sacrifici”

Cosseria. Concluso il periodo di riequilibrio finanziario per il Comune di Cosseria. In data 18 giugno 2024 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con Deliberazione N. 164/2024 ha approvato la rimodulazione presentata dal Comune in termini di riduzione della durata del piano di riequilibrio finanziario.

“Eravamo ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario, come previsto dall’art 243bis e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) Decreto Legislativo 18 agosto 267/2000, in data 30 novembre 2021, indicando i fattori di squilibrio che avevano determinato un passivo presunto di 437.898,78 euro, confermato poi il 9 maggio 2022 con un risultato finale in negativo di 503.409,19 euro”, ha ricordato il sindaco Roberto Molinaro.

“La procedura – spiega Molinaro – prevedeva di appianare il debito in 10 anni ridecendo i costi di beni e servizi; aumentando l’addizionale comunale dell’IRPEF da 0,7% a 0,8% (+ € 15.000,00), imputando tutti i costi sostenuti per il servizio di igiene urbana (ciò non era stato effettuato nelle precedenti annualità) per la corrretta determinazione della TARI; diminuendo il costo per il personale e recuperando una parte considerevole di tributi non riscossi principalmente da tre grandi attività produttive. Il piano prevedeva anche l’alineazione di beni di proprietà comunale (ciò non è stato realizzato) e l’impegno da parte del Comune di ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali (indice di tempestività dei pagamenti) oltre ad evitare di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria”.

Quando un Comune è in procedura di riequilibrio, la sua gestione è monitorata dall’Organo di Controllo della Corte dei Conti, e come prevede la norma ogni sei mesi il Comune deve presentare una relazione che illustri la situazione economico gestionale dell’Ente.

“Durante il 2022 il maggior debito accertato di 65.591,41 euro rispetto a quello presunto è stato riassorbito dal maggior recupero rispetto al piano di rientro presentato. La piena collaborazione di due delle tre attività nel pagare i tributi arretrati, la diminuzione di spese in beni e servizi, riducendo la collaborazione di professionisti esterni e la notevole diminuzione di personale dipendente ha permesso al Comune di Cosseria di presentare il rendoconto 2022 con Delbera di Consiglio del 4 maggio 2023 con un attivo di 5.013,03 euro. Per avere un reale riscontro della situazione economica dell’Ente che potesse dare una conferma oggettiva della sua stabilità finanziaria, abbiamo atteso di avere i dati del rendiconto 2023. Con delibera consiliare N. 11 del 27 maggio 2024 il risultato di esercizio ha confermato il trend possitivo con un avanzo libero di amministrazione di 198.826,24 euro e circa 20.000 euro di fondi da destinare alle opere pubbliche; tutto ciò senza aver dovuto ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, ricucendo sensibilmente i tempi nei pagamenti dei fornitori ed avendo sempre pagato gli stipendi e le indennità spettanti”.

“Gli obiettivi ora – prosegue il sindaco – sono di consolidare lo stato di buona salute dell’Ente e per questo ci siamo insinuati nel passivo della terza società che non ha ancora pagato i tributi dovuti e rispettare i criteri di trasparenza e di efficacia, di efficienza e di economicità in quadro di partecipazione attiva della Cittadinanza”.

“Si è chiusa una pagina di storia per il Comune di Cosseria costellata da sacrifici, aumenti di tributi, indagini da parte della Procura di Savona e della Corte dei Conti che sono terminate con una condanna definitiva al risarcimento il Comune di Cosseria per peculato. L’improvvisa riduzione del personale causata da numerosi fattori a volte indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione ha creato forti disagi per gli utenti e ciò ha portato a manifestare legittimanente proteste per i disservizi o per i tempi nelle risposte; sono stati stampati anche dei manifestini funebri dedicati al Comune. Aver continuato con coscienza e con tenacia a proseguire nel mandato di Amministrazione che i cittadini avevano fortemente espresso con le elezioni del 2019, ha permesso di lasciare alle spalle quel periodo di difficoltà“.

Molinaro conclude con i ringraziamenti: “Grazie alla collaborazione dei Dipendenti Comunali, dei componenti della Giunta, dei Consiglieri, della Minoranza Consigliare che ha monitorato l’andamento del’Ente, del Segretario Comunale Alberto Marino che ha brillantemente sostituito la Dr.sa Colangelo, del Geometra a P.IVA Giovanni Ghia giovane ma intraprendente, serio, professionale e molto motivato e grazie in particolare al prezioso lavoro di supporto Amministrativo finanziario da parte della Società Boethos con i titolari Gaetano Chiantìa e Federica Chiantìa che hanno preparato tutta la documentazione e presentato tutte le azioni atte al conseguimento del ripiano del disavanzo, e grazie alla Società Geo2Consulting con Luca e Martina che ci hanno supportato nella rendicontazione di tutte le opere pubbliche realizzate in questi anni, Il Comune di Cosseria è un Ente che ha raggiunto i programmati obiettivi finali di riequilibrio. A questo risultato desidero ringraziare chi ha riposto fiducia e sostenuto il Comune seppur nelle dovute more di controllo serrato sulla gestione: La Corte dei Conti settore di Controllo in particolare il magistrato Dr.ssa Maria Teresa Polverino come Presidente della Camera di Consiglio che emesso la Sentenza di riduzione e conclusione del piano di riequilibrio, il Magistrato Istruttore Dr.ssa Elisabetta Conte che ha monitorato la situazione dell’Ente e la Dr.ssa Boroni che ha sempre messo in comunicazione gli uffici comunali e quelli esterni con gli uffici della Sezione di Controllo. Ringrazio altresì la Procura e la Polizia Giudiziairia di Savona e il Dr. Ronci della Procura della Corte dei Conti di Genova per le indagini effettuate a seguito dei miei esposti negli anni 2015 – 2017”.