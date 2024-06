Cosseria 2024, Roberto Molinaro confermato sindaco per la terza volta

Cosseria. Roberto Molinaro sarà sindaco di Cosseria per la terza volta di fila. Il superamento del quorum del 40% (l’affluenza finale è stata del 70,42%) gli ha consentito di ottenere “automaticamente” la vittoria.

Molinaro, sindaco a tempo pieno e consigliere provinciale di Savona nato il 22 maggio 1966, era l’unico candidato in corsa. Per avere l’ufficialità sarà comunque necessario attendere lo spoglio: perché l’elezione sia valida il candidato sindaco, infatti, deve ottenere il il 50%+1 di voti validi sul totale di quelli espressi.

“Con l’apporto di nuove risorse e di nuove idee contiamo di poter affrontare le nuove sfide che ci attendono, con l’obiettivo principale che è quello di porsi il più possibile al servizio dei cittadini e dell’ambiente. Non è un periodo molto roseo, se si allarga il panorama sulla situazione mondiale sia per il pericolo incombente di estendersi delle guerre regionali, sia tutti i rincari dei costi delle materie prime e di quelli legati all’energia, dei problemi annosi legati alla Sanità e alle infrastrutture e ai gravi problemi sociali che ne scaturiscono di conseguenza. Nel nostro territorio piccolo per dimensioni e abitanti ma non meno importante cercheremo di proseguire al meglio il mandato amministrativo che ci accingiamo a chiedere agli elettori”, spiegava qualche tempo fa Molinaro.

La lista “Cambiare Cosseria” di Roberto Molinaro: Diego Besio, Fabrizio Bogliolo, Monica Ferrando, Primo Mariotti, Maurizio Merlano, Rocco Narduolo, Roberto Oddera, Fulvia Tasca, Tamara Urru e Stefano Varalda.