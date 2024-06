Corruzione, si allentano le maglie della prigione dorata di Spinelli: potrà vedere altri tre amici per giocare a scopone

Liguria. Se una settimana fa la giudice Paola Faggioni (dopo il parere negativo della Procura) aveva detto no alla scarcerazione di Aldo Spinelli, alla fine sia i pm genovesi sia la stessa giudice che ne ha disposto gli arresti domiciliari il 7 maggio, hanno ceduto alle richieste degli avvocati Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, che hanno sondato prima direttamente la Procura e poi hanno presentato istanza alla gip per alleviare la solitudine dell’84enne imprenditore, a quanto sembra molto depresso dal dover passare le giornate da solo nella sua abitazione a Villa Carrara.

E così Sciò Aldo, che fin da dopo l’interrogatorio di garanzia aveva ottenuto che l’anziano fratello potesse fargli visita la sera per giocare a carte, adesso avrà la possibilità di vedere per una volta ciascuno altri tre vecchi amici per le sue partite a scopone ma anche per avere un po’ di compagnia. E per “parlare in genovese” altra cosa che a Sciò Aldo manca parecchio. Si tratta di Silvano Siri, Gianfranco Paneri e Massimo Milli.

Silvano Siri, storico amico di Spinelli nella vita e anche nella passione sportiva, compare anche in diverse intercettazioni nell’inchiesta. Detto “Pippo” è stato molto spesso ospite di Aldo proprio al quel casinò di Montecarlo dove Spinelli invitava spesso Signorini. Era uno dei suoi cari amici e qualche volta Siri era stato a Montecarlo da Spinelli proprio insieme all’ex presidente del porto di Genova. Spinelli usava per tutti le camere dell’hotel del Paris, il più lussuoso, di proprietà della stessa società del casinò, dove non pagavano né lui né i suoi ospiti perché per i giocatori incalliti l’ospitalità è gratis. Il 2 gennaio 2023 Spinelli raccontava all’amico Silvano: “Pippo, ormai non gioca quasi più nessuno, io ho saldato tutto ieri: 750 mila euro (per il 2022). Che vadano a f…, non voglio una lira di debito”.