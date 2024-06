Corruzione, lunedì Alfonso Lavarello in procura. La gip respinge l’istanza di revoca di uno dei gemelli Testa

Genova. Dopo gli sviluppi delle ultime ore, con in primis il rigetto dell’istanza di revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti, ricominceranno lunedì le audizioni dei testimoni nell’inchiesta per corruzione che ha scosso la Liguria.

Il primo a essere ascoltato dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, proprio lunedì, sarà l’avvocato Alfonso Lavarello, non indagato ma risultato – dalle carte dell’inchiesta – una figura di riferimento sia per le istituzioni sia per gli armatori Aponte e Spinelli. Il manager, in particolare, sarebbe colui che è riuscito a far stringere la mano ai due imprenditori sulla spartizione di alcune aree portuali.

Poi ci saranno dirigenti e funzionari della Regione Liguria: non è escluso che ci possa essere anche il segretario generale della giunta regionale Paolo Giampellegrini che, dopo il divampare dello scandalo giudiziario, è tornato al vertice di piazza De Ferrari. Giampellegrini era stato in parte scalzato, negli ultimi anni, dall’ex capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, anch’egli indagato.

Intanto la giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha respinto anche l’istanza di revoca della misura dell’obbligo di dimora per Italo Maurizio Testa (difeso dagli avvocati Maurizio Mascia e Gennaro Velle).

Testa, insieme al fratello gemello Angelo Arturo, è indagato per corruzione elettorale aggravato dall’avere agevolato la mafia nell’inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Giovanni Toti. Secondo la gip sussistono ancora i gravi indizi e le esigenze cautelari non essendo emersi elementi nuovi.

Come d’altronde per Toti (per cui ieri il gip ha respinto la richiesta di revoca della misura) il “fatto che ormai si siano svolte le competizioni elettorali europee dell’8 e 9 giugno 2024 non comporta il venire meno del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto anche del fatto che, oltre alle consultazioni europee, si sono svolte anche le elezioni comunali che hanno coinvolto numerosi comuni liguri in relazione alle quali sono ancora in corso i ballottaggi”, si legge nel provvedimento.