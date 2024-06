Corruzione, l’avvocato di Toti: “Richiesta per incontri con esponenti politici della maggioranza”

Liguria. “Certamente nelle prossime ore presenteremo al Tribunale la richiesta da parte di Toti sia di potersi confrontare con la sua Lista, che, ricordiamo, è il primo gruppo per forza numerica del Consiglio regionale, e, inoltre, di poter avere un confronto con i leader regionali dei partiti della coalizione e con il Gruppo parlamentare di riferimento a livello nazionale”.

Con queste parole l’avvocato di Giovanni Toti Stefano Savi annuncia l’intezione di chiedere la possibilità di svolgere nuovi incontri autorizzati per avere un confronto politico con le forze di maggioranza e i relativi gruppi parlamentari. Incontri finalizzati ad un aggiornamento politico dal quale, però, esulerebbe la possibilità di rassegnare le dimissioni, come lo stesso Toti fa sapere attraverso il proprio avvocato.

“Potranno seguire, a stretto giro, ulteriori richieste di incontri con ulteriori personalità politiche. Ricordiamo che Toti, oltre alla funzione istituzionale di Presidente di Regione riveste il ruolo di leader di una forza regionale assolutamente indispensabile per le scelte politiche del prossimo futuro – continua Savi – Le dimissioni non sono l’oggetto degli incontri, indispensabili ad un primo confronto circa le politiche regionali ad ampio spettro che il consiglio, e specificamente la maggioranza, dovrà portare avanti in attesa del ritorno alla piena agibilità politica del Presidente”.

Come avvenuto in precedenza con l’assessore Giacomo Giampedrone, gli incontri potrebbero aver luogo presso la casa di Ameglia dove il presidente di Regione Liguria sta passando gli arresti domiciliari. E sarà la gip Paola Faggioni ha valutare questa richiesta.

Lo stesso Savi nei prossimi giorni potrebbe presentare presso il Tribunale del Riesame il ricorso contro il rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti.