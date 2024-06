Corruzione, l’avvocato di Toti presenta istanza in tribunale per gli incontri politici autorizzati

Liguria. Non un solo incontro ma “cinque o sei” con “diverse persone legate al mondo della politica”, dai vertici locali dei partiti di centrodestra fino ai leader nazionali. L’avvocato Stefano Savi è arrivato nel primo pomeriggio in tribunale per presentare l’istanza con cui Giovanni Toti, che rimarrà agli arresti domiciliari almeno per un mese, chiederà alla gip Paola Faggioni di poter parlare coi suoi alleati e collaboratori per “ricostruire il quadro della situazione”.

Sul tavolo, ribadisce il legale dopo il comunicato diffuso domenica pomeriggio, non ci sono (almeno per ora) le dimissioni del presidente sospeso dall’incarico: “Assolutamente no – conferma rispondendo ai cronisti – è un giro di informazione che riteniamo doverosa anche perché ha un ruolo politico, ha avuto un mandato, quindi deve mantenersi informato per assumere in futuro qualsiasi iniziativa”.

Ma con chi parlerà Toti nei prossimi giorni, ammesso che la giudice conceda il via libera? Anzitutto con gli esponenti della sua lista civica, dal capogruppo in consiglio regionale Alessandro Bozzano alla coordinatrice Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati. Cruciale sarà poi il colloquio coi coordinatori regionali dei partiti: Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Edoardo Rixi (Lega) e Carlo Bagnasco (Forza Italia). Non è escluso che possano partecipare anche figure nazionali, a cominciare da Maurizio Lupi che è di Noi Moderati è il leader. Probabilmente ci sarà anche il presidente ad interim Alessandro Piana (che oggi ha manifestato “voglia” di incontrarlo) ed eventualmente gli assessori della giunta. Escluso per ora un vertice con la premier Giorgia Meloni: “Per il momento non se n’è parlato, ma non credo proprio“, precisa Savi.

Alcuni incontri potrebbero tenersi direttamente in casa Toti ad Ameglia, dove il presidente sta trascorrendo il periodo di custodia cautelare e dove aveva già ricevuto l’assessore Giacomo Giampedrone. Altri potrebbero svolgersi in remoto: “Lasciamo che sia il magistrato a decidere se saranno di persona, cosa che auspicheremmo per le persone legate al territorio, o a distanza”, chiarisce l’avvocato.

Tra le righe dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca degli arresti domiciliari molti hanno voluto leggere una strategia per indurre Toti a dimettersi, dato che la carica elettiva viene presentata come elemento decisivo nella valutazione dei pericoli di inquinamento delle prove e reiterazione del reato. “È un’ipotesi – glissa Savi -. Noi gli occhi li abbiamo aperti e abbiamo l’esperienza per leggere le carte e quello che si legge in trasparenza dalle carte. La mia risposta è questa”.

“D’altra parte – ricorda – stiamo muovendo i nostri passi come il codice ci permette di fare. Faremo il riesame, se non sarà positivo andremo in Cassazione. Per adesso questo è il tema”. Il ricorso sarà presentato “domani o dopodomani”.

Le dimissioni, insomma, non sono escluse a prescindere, ma non saranno tema di queste settimane: “Ipotesi diverse comunque sarebbero possibili solo attraverso una concertazione e non sono decisioni da prendersi singolarmente, se non altro perché ci sono altre forze politiche e c’è un mandato ricevuto dagli elettori ai quali bisogna rispondere”, ribadisce l’avvocato.