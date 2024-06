Corruzione in Liguria, Luca Pirondini (M5S): “Dimissioni di Toti doverose, Meloni intervenga”

Liguria. “Da sei settimane la Liguria vive un incubo, un paradosso, un’anomalia: un Presidente di Regione arrestato, ai domiciliari, che non si dimette. Una vicenda, quella che ha portato all’arresto di Toti, che tocca temi come la presunta corruzione, il presunto voto di scambio politico-mafioso e si allarga fino a intercettazioni dalle quali parrebbe che dalla Regione Liguria potrebbero essere stati comunicati dati falsi sui contagi Covid durante la pandemia. Una vicenda per la quale gli esponenti regionali del centrodestra dovrebbero vergognarsi e per la quale si sarebbero già dovuti dimettere dimostrando un minimo di senso del pudore e di rispetto delle istituzioni”. Così, il senatore genovese del M5S Luca Pirondini.

“Invece no – continua – festeggiano il fatto che da soli si salvano dalla mozione di sfiducia delle minoranze, attaccano i magistrati, attaccano la minoranza e ricevono ordini da un Presidente ai domiciliari. In tutto questo, Giorgia interviene solo per dire ‘decide Toti’ dimostrando che la disciplina e l’onore sono solo due parole con le quali prendere in giro chi si illude che questa sia destra e non un comitato d’affari”.

“Toti, dimettiti. Consiglieri regionali coinvolti nelle indagini, dimettetevi. Giorgia, fai finta di essere una Presidente del Consiglio con un briciolo di senso delle Istituzioni e falli dimettere. Fallo facendo le imitazioni, le vocine, le smorfie o coprendoti la faccia con la giacca, ma fallo. Palesati. Batti un colpo. Anche perché sennò ci viene il sospetto che tu non sia libera di poterlo fare”.

“Dimettetevi, liberate la nostra terra dalla vostra pochezza istituzionale, dalla vostra arroganza e dalla vostra incapacità. Perché adesso serve serietà per risolvere i problemi che avete creato. Fatevi da parte. Toti dimettiti”.