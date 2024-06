Corruzione in Liguria: l’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini resta in carcere

Liguria. Resta in carcere l’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini. La gup Paola Faggioni ha rigettato l’istanza di attenuazione della misura di custodia cautelare che il suo avvocato Enrico Scopesi aveva depositato giovedì chiedendo in sostanza che anche lui potesse scontare la misura cautelare ai domiciliari.

La Procura di Genova aveva espresso parere negativo, a causa soprattutto della gravità dei fatti contestati. La difesa aveva sottolineato come le esigenze cautelari (il rischio di reiterazione del reato e quella di inquinamento probatorio) potessero essere garantite anche dai domiciliari.

Signorini era l’unico tra gli arrestati nell’ambito della maxi inchiesta sulla sospetta corruzione in Liguria ad essere finito in carcere. I principali co-indagati (Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Matteo Cozzani) infatti erano stati da subito posti agli arresti domiciliari.

Signorini, martedì’ era stato ascoltato dai pm Ranieri Miniati, Luca Monteverde e Federico Manotti in un interrogatorio chiesto dallo stesso indagato ma durato meno di due ore. I pm di fatto, a differenza dell’interrogatorio di Giovanni Toti (durato oltre 8 ore), avevano interrotto il flusso delle domande non ritenendolo utile dal punto di vista investigativo, visto che l’indagato di fatto aveva negato – sempre a detta della Procura – anche circostanze emerse in maniera evidente dalle intercettazioni. Così l’interrogatorio era stato sospeso già dopo 15 minuti, dopo che Signorini aveva minimizzato le accuse. Poi i pm gli avevano consentito di fare alcune dichiarazioni spontanee ma in un clima chiaramente piuttosto teso.

In sostanza Signorini si era limitato a parlare di “comportamenti inopportuni” soprattutto circa il rapporto con l’imprenditore Aldo Spinelli, ma aveva fermamente negato che quest’amicizia avesse influito sulle sue scelte, fatte sempre a suo dire, “nell’interesse del porto”. Tra le accuse quella di aver usufruito di numerosi soggiorni a Montecarlo con vitto, alloggio e “fiches” al Casinò pagate da Aldo Spinelli, regali per la compagna (tra cui un braccialetto Cartier del valore di 12mila euro) e di essersi fatto dare da Spinelli 15 mila euro per il catering del matrimonio della figlia, catering poi pagato con un bonifico all’azienda da un ex fidanzata dell’ex presidente del porto ma a cui quest”ultimo doveva restituire il denaro. Secondo l’accusa a dargli i soldi i contanti era stato proprio Spinelli, come lo stesso ha ammesso nell’interrogatorio di garanzia dicendo che “era un prestito doveva restituirmeli quest’anno con il bonus ricevuto per l’incarico a Iren”.